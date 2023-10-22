Заощаджуйте на рахунках. Як безкоштовно обміняти стару лампочку на нову LED-лампу

Що відомо про програму

У січні поточного року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні".

Вона запустила програму, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему шляхом заміни ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи в домівках українців.

Відомо, що програма була ініційована наприкінці 2022 року президентом України Володимиром Зеленським та підтримана президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Експерти впевнені, що масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

"Програма обміну ламп спрямована на зниження навантаження на вітчизняну енергосистему. Особливо це актуально в зимовий період, коли споживання електроенергії збільшується. Ми вдячні всім тим, хто вже долучився до урядової ініціативи й своїми діями підтримав енергетичний фронт країни. Нагадаю, що громадяни обміняли вже понад 20 млн ламп", - наголосила перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Хто може взяти участь у програмі

Обміняти п'ять звичайних ламп розжарювання (з вольфрамовою спіраллю) на п'ять світлодіодних (LED) ламп двох типів цоколю - Е27 (стандартний) і Е14 (малий, міньйон) - можуть всі громадяни України, віком від 18 років (потрібно мати паспорт та податковий номер).

Окрім фізичних осіб до програми долучились об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), медичні заклади, школи та заклади культури України.

Програма діє у 23 обласних центрах та 120 районних населених пунктах.

Нещодавно урядовці розповіли, що юридичні особи зробили замовлення та обміняли у відділеннях "Укрпошти" понад 1 млн енергозберігаючих ламп.

Найбільш активно користуються цією можливістю у Чернігівській, Житомирській та Рівненській областях.

Уточнюється, що всі юридичні особи можуть обміняти:

по 3 лампи на 10 кв. метрів в аудиторіях, процедурних палатах, приміщеннях житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ

по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування

Як подати заявку

Обмін ламп здійснюється у відділеннях "Укрпошти" і лише один раз. Це можна зробити у два способи:

фізично прийшовши до відділення (без попередньої реєстрації) - тоді лампи обміняють лише за їх наявності

подавши заяву про обмін у застосунку "Дія" - тоді ви зможете забрати лампи після отримання повідомлення про їхню наявність

Щоб подати заяву про обмін ламп фізичній особі потрібно:

авторизуватись у застосунку "Дія"

обрати з-поміж запропонованих послуг "Обмін лампочок"

вказати контактний номер телефону

вказати відділення "Укрпошти", в якому буде зручно отримати лампи

зазначити тип і кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати

Після цього ви отримаєте push-сповіщення, що лампи - в обраному відділенні "Укрпошти" і можна їх забрати. Якщо впродовж п'яти робочих днів ви цього не зробите, заява анулюється.

Інфографіка (eu-ua.kmu.gov.ua)

Щоб подати заяву про обмін ламп юридичній особі потрібно:

авторизуватись на порталі "Дія" за допомогою КЕП юридичної особи

перевірити інформацію щодо підприємства

перейти у розділ "Послуги" і вибрати "Обмін лампочок"

почати заповнення запиту на потребу

вказати площу в калькуляторі (щоб побачити ліміт)

в межах ліміту вибрати кількість і типи ламп

поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання

вказати місцезнаходження організації

перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту

підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи

Впродовж тижня після подання заявки представники "Укрпошти" зв'яжуться з вами за вказаним номером телефона та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.