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Як алкоголь насправді впливає на жіноче здоров'я: лікар розповіла важливу правду

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Вівторок 20 грудня 2022 08:08
Як алкоголь насправді впливає на жіноче здоров'я: лікар розповіла важливу правду Як алкоголь впливає на здоров'я жінки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто жінки використовують алкоголь, щоб розширити сосуди і цим зняти менструальний біль. Також деякі дівчата вважають за норму щоденний прийом одного-двох бокалів вина для підтримки балансу нервової системи та "зняття" стресу.

Про це розповіла гінеколог-хірург Леся Кузьмук в Instagram.

Як алкоголь впливає на жіноче здоров'я

Викликає задоволення

За словами лікаря, алкоголь дійсно сприяє синтезу дофаміну - так званого гормону задоволення, точніше його передчуття. Однак, під впливом алкоголю рецептори втрачають свою властивість. Тобто гормон може вироблятися, але клітини його не розпізнаватимуть.

Тому для отримання задоволення з часом необхідно буде вживати більшу кількість алкоголю.

Запобігає засвоєнню вітамінів

Під час менструації змінюється гормональний фон, що потребує більшої кількості вітамінів і мікроелементів для забезпечення процесу виробництва статевих гормонів. Алкоголь гальмує засвоєння всіх вітамінів.

Лікар каже, що що приймати безкінечну кількість пігулок для краси та молодості з алкоголем абсолютно безглуздою.

Сприяє болючим менструаціям

Для самого організму алкоголь - це яд. Тому печінка намагається вивести його в першу чергу. Це призводить до порушень метаболізму естрогенів і що сприяє посиленню передменструального синдрому та больових відчуттів під час менструації.

Зневоднює організм

Також важливо пам'ятати, що алкоголь викликає зневоднення організму, в тому числі й в репродуктивних органах. А це призводить до погіршення їх функціонування.

Негативно впливає на дітей

Окрім того, кількість яйцеклітин у жінки є сталою, вони не поновлюється протягом життя. В результаті алкоголь призведе лише до зростання ризиків генетичних аномалій у майбутніх дітей.

Додамо, що також не можна заїдати алкоголь солодощами. Адже цукор і алкоголь в організмі починають "конкурувати" в перероблюванні. І в результаті продукти напіврозпаду алкоголю затримуються.

Раніше ми повідомляли, як алкоголь впливає на сексуальні здібності чоловіків і жінок.

Також вчені з'ясували, яка кількість алкоголю підвищує ризик інсульту.

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