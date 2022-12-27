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Jerry Heil показала, як виглядає після падіння в оркестрову яму: "вставати і сідати не можу"

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 11:03
Jerry Heil показала, як виглядає після падіння в оркестрову яму: "вставати і сідати не можу" Співачка Jerry Heil впала під час концерту (фото: instagram com thejerryheil)
Автор: Юлія Гаюк

На нещодавньому концерті в Тернополі прямо під час виступу виконавиця Jerry Heil впала в оркестрову яму з триметрової висоти. Її відразу ж госпіталізували та діагностували перелом ребра. Однак сама Яна вважає політ дуже вдалим.

Які наслідки її травмування співачка розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

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За словами Яни Шимаєвої, її політ виявився досить вдалим, адже пуховик спрацював як парашут.

"Я летіла з триметрової висоти, впала на бетон, і при цьому в мене майже немає синців. Я зламала одне ребро, отримала струс мозку, і мені важко ходити. Але з кожним днем мені стає краще", - розповідає зірка.

Jerry Heil показала, як виглядає після падіння в оркестрову яму: &quot;вставати і сідати не можу&quot;Jerry Heil показала, як виглядає після падіння в оркестрову яму: &quot;вставати і сідати не можу&quot;Jerry Heil показала, як виглядає після падіння в оркестрову яму: &quot;вставати і сідати не можу&quot;

Jerry Heil показала травма після падіння в яму (фото: t.me/jerryheil)

Вона розповідає, що кожного дня отримує величезну дозу підтримки та приємних слів від аудиторії, і саме це прискорює її одужання. А лікарі та медсестри роблять із нею селфі, а ще просять дати автограф для їхніх дітей.

Jerry Heil показала, як виглядає після падіння в оркестрову яму: &quot;вставати і сідати не можу&quot;

Співачка роздає автографи прямо в лікарні (фото: t.me/jerryheil)

Наразі Яна майже не може самостійно вставати чи сідати, тобто потребує постійної підтримки, а ще в неї часті запаморочення голови.

Натомість Jerry Heil вже хоче виписатися з лікарні та виступити в Івано-Франківську, адже саме цей концерт скасували через нещасний випадок. Натомість лікарі прогнозують, що для повного відновлення співачці знадобиться до трьох місяців, допоки біль вщухне.

Раніше ми розповідали, як Яна відреагувала на програш на Нацвідборі на Євробачення 2023.

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