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Изящный удар: воины отомстили оккупантам за обстрелы (видео)

STYLERВойна    23.05.2019 - 08:56
Изящный удар: воины отомстили оккупантам за обстрелы (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Боевики понесли потери в живой силе и технике

На Донбассе военные ВСУ уничтожили боевую машину пехоты оккупантов. Вражескую технику обнаружили с помощью аэроразведки в полосе ответственности 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила, передали в фонде "Повернись живим" на странице в Facebook.

Добавим, что в пресс-центре ООС в ежедневной сводке проинформировали о том, что за сутки боевики понесли потери в живой силе и технике. Так, 22 мая были ликвидированы двое оккупантов, еще один ранен, также боевики, помимо БПМ, потеряли один военный грузовой автомобиль. На фронте за сутки был ранен один украинский воин.

В сети показали видео ликвидации БМП боевиков, которая несла смертельную угрозу военным и гражданскому населению в прифронтовой зоне.

После того, как бойцы Объединенных сил провели разведку и корректировку, они нанесли меткий "изящный" удар по боевой технике противника. 

 

Фото: скриншот

"Во-первых, это красиво. Во-вторых, мы хотим, чтобы такая возможность была у каждого боевого подразделения в зоне ООС. Для этого нам не хватает планшетов для программы ГРК Броня - Armor и коптеров", - говорится в сообщении, а также приводится ссылка для оказания помощи волонтерам. 

 Видео: facebook.com/backandalive

В комментариях к видео пользователи сети восхищаются меткостью и мастерством украинских защитников на фронте, звучат слова благодарности и поддержки.

  • Молодцы, вы являетесь примером для всех без исключения украинцев. Героям слава!
  • Работает лучше тысячи "минских договоренностей"! Слава Украине!
  • Ребята, пусть Бог вас хранит от этих врагов;
  • Слава нашим ребятам, держитесь! Пусть Бог помогает;
  • Береги их высшая сила для таких приятных результатов!
  • Так им и надо! Молодцы, сами будьте осторожны...

Как сообщалось ранее, недавно украинские военные на Донбассе провели возле Катериновки операцию по обезвреживанию снайперов боевиков.

Также мы писали о том, что на Донбассе украинские военные в районе оккупированной Горловки нанесли сокрушительный удар по боевикам. Сами террористы в сети писали, что украинские войска могут занять город в любой момент.

Напомним, в марте ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР".

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