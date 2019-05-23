Витончений удар: воїни помстилися окупантам за обстріли (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Бойовики зазнали втрат у живій силі та техніці

На Донбасі військові ЗСУ знищили бойову машину піхоти окупантів. Ворожу техніку виявили за допомогою аеророзвідки у смузі відповідальності 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила, передали у фонді "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

Додамо, що в прес-центрі ООС у щоденному зведенні поінформували про те, що за добу бойовики зазнали втрат у живій силі та техніці. Так, 22 травня були ліквідовані двоє окупантів, ще один поранений, також бойовики, крім БПМ, втратили один військовий вантажний автомобіль. На фронті за добу був поранений один український воїн.

У мережі показали відео ліквідації БМП бойовиків, яка несла смертельну загрозу військовим та цивільному населенню в прифронтовій зоні.

Після того, як бійці Об'єднаних сил провели розвідку та коригування, вони завдали влучний "витончений" удар по бойовій техніці противника.

Фото: скріншот

"По-перше, це красиво. По-друге, ми хочемо, щоб така можливість була у кожного бойового підрозділу в зоні ООС. Для цього нам не вистачає для планшетів програми ГРК Броня - Armor і коптеров", - йдеться в повідомленні, а також наводиться посилання для надання допомоги волонтерам.

Відео: facebook.com/backandalive

У коментарях до відео користувачі мережі захоплюються влучністю і майстерністю українських захисників на фронті, звучать слова подяки і підтримки.

Молодці, ви є прикладом для всіх без винятку українців. Героям слава!

Працює краще за тисячу "мінських домовленостей"! Слава Україні!

Хлопці, хай Бог вас береже від цих ворогів;

Слава нашим хлопцям, тримайтеся! Нехай Бог допомагає;

Бережи їх вища сила для таких приємних результатів!

Так їм і треба! Молодці, самі будьте обережні...

Як повідомлялося раніше, нещодавно українські військові на Донбасі провели біля Катеринівки операцію по знешкодженню снайперів бойовиків.

Також ми писали про те, що на Донбасі українські військові в районі окупованій Горлівки завдали нищівного удару по бойовикам. Самі терористи в мережі писали, що українські війська можуть зайняти місто в будь-який момент.

Нагадаємо, в березні ЗСУ просунулися на Донбасі в районі проведення ООС близько тимчасово окупованій Горлівки і зайняли нові позиції буквально під носом у бойовиків "ДНР".