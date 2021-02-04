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Известный журналист "разнес" ПриватБанк: давно такой дичи не видел

Четверг 04 февраля 2021 10:22
Известный журналист "разнес" ПриватБанк: давно такой дичи не видел
ПриватБанк влип в новый скандал (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

ПриватБанк попал в новый скандал. О нем рассказал известный украинский журналист Сергей Гришин. Он рассказал о ситуации, которая произошла с ним в отделении по адресу Белорусская 10/18. По словам Гришина, он не пользовался услугами банка еще с 2000-х годов, но у него был определенный долг и он пришел, чтобы узнать, что нужно сделать для погашения. При себе у него была ID-карта, но сотрудник банка попросила справку о присвоении идентификационного кода.

О деталях Гришин рассказал на видео со своей страницы в Facebook. После требования от банка справки об идентификационном коде конфликт только усилился. В итоге сотрудник финучреждения вызвала охрану на журналиста.

"Сотрудница банка почувствовала опасность и вызвала охрану. Вы ей хамили", - объяснили Гришину сотрудники охраны.

Также журналист отметил, что он сообщил, что данные его идентификационного кода есть в приложении "Дія", но сотрудницу банка это не устроило.

В конце видео он сказал, что "Приватбанк - конченные, как и их сотрудники".

Сергей Гришин рассказал о скандале в ПриватБанка

В комментариях к видео Сергея Гришина дали свой ответ и представители ПриватБанка.

"Нам дуже прикро, що у вас залишився неприємний осад при відвідуванні відділення. Ми хочемо, щоб всі наші співробітники були клієнтоорієнтованими. Обов`язково розберемося в зазначеній ситуації. За результатом перевірки додатково вас повідомимо", - написали из банка.

Также в комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу инцидента. Некоторые поделились негативным опытом, а некоторые позитивным.

  • ПриватБанк викликає клієнтів і вимагає довідки про код, інакше будуть заблоковані рахунки (з власного досвіду)
  • Мені, мабуть, везло, бо ще роки 2 тому міняв картку (закінчився термін дії) і просто давав айді картку - жодних питань і все зайняло 10 хвилин. То просто якась кінчена працівниця.
  • У мене декілька разів не брали в Приваті трохи порвану з самого боку сотню доларів. От раптом хтось знає, повинні вони її приймати чи ні? Загалом банкнота новенька.
  • Людський фактор. На такий сервіс можна натрапити майже скрізь в Україні. Буває, що і в адекватних компаніях. Ну а в неадекватних - і поготів.

Как мы ранее писали, ПриватБанк попал в громкий скандал из-за пропажи денег главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня из ячейки финучреждения после обыска, который устроили сотрудники Государственной фискальной службы.

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