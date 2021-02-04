ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Відомий журналіст "розніс" ПриватБанк: давно такої дічі не бачив

Четвер 04 лютого 2021 10:22
Відомий журналіст "розніс" ПриватБанк: давно такої дічі не бачив
ПриватБанк влип у новий скандал (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

ПриватБанк потрапив в новий скандал. Про нього розповів відомий український журналіст Сергій Гришин. Він розповів про ситуацію, яка сталася з ним у відділенні за адресою Білоруська 10/18. За словами Грішина, він не користувався послугами банку ще з 2000-х років, але у нього був певний борг і він прийшов, щоб дізнатися, що потрібно зробити для погашення. При собі у нього була ID-картка, але співробітник банку попросила довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

Про деталі Гришин розповів на відео зі своєї сторінки Facebook. Після вимоги від банку довідки про ідентифікаційний код конфлікт тільки посилився. В результаті співробітник фінустанови викликала охорону на журналіста.

"Співробітниця банку відчула небезпеку і викликала охорону. Ви їй хамили", - пояснили Грішину співробітники охорони.

Також журналіст зазначив, що він повідомив, що дані його ідентифікаційного коду є в додатку "Дія", але співробітницю банку це не влаштувало.

В кінці відео він сказав, що "Приватбанк - кінчені, як і їх співробітники".

Сергій Гришин розповів про скандал в Приватбанку

У коментарях до відео Сергія Грішина дали свою відповідь і представники ПриватБанку.

"Нам дуже прикро, що у вас залишився неприємний осад при відвідуванні відділення. Ми хочемо, щоб всі наші співробітники були клієнтоорієнтованими. Обов'язково розберемося в зазначеній ситуації. За результатом перевірки додатково повідомимо вас", - написали з банку.

Також у коментарях українці висловили свою думку з приводу інциденту. Деякі поділилися негативним досвідом, а деякі позитивним.

  • ПриватБанк викликає клієнтів і вимагає довідки про код, інакше будуть заблоковані рахунки (з власного досвіду)
  • Мені, мабуть, пощастило, бо ще роки 2 тому міняв картку (закінчився термін дії) і просто давав айді картку - жодних питань і все зайняло 10 хвилин. То просто якась працівниця кінчена.
  • У мене декілька разів не брали в Приваті трохи порвану з самого боку сотню доларів. От раптом хтось знає, вони повинні її приймати чи ні? Загалом банкнота новенька.
  • Людський фактор. На такий сервіс можна натрапити майже скрізь в Україні. Буває, що і в адекватних компаніях. Ну а в неадекватних - і поготів.

Як ми раніше писали, ПриватБанк потрапив у гучний скандал через пропажу грошей головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня з комірки фінустанови після обшуку, який влаштували співробітники Державної фіскальної служби.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ПриватБанкскандал

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся