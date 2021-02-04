Відомий журналіст "розніс" ПриватБанк: давно такої дічі не бачив

ПриватБанк влип у новий скандал (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк потрапив в новий скандал. Про нього розповів відомий український журналіст Сергій Гришин. Він розповів про ситуацію, яка сталася з ним у відділенні за адресою Білоруська 10/18. За словами Грішина, він не користувався послугами банку ще з 2000-х років, але у нього був певний борг і він прийшов, щоб дізнатися, що потрібно зробити для погашення. При собі у нього була ID-картка, але співробітник банку попросила довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

Про деталі Гришин розповів на відео зі своєї сторінки Facebook. Після вимоги від банку довідки про ідентифікаційний код конфлікт тільки посилився. В результаті співробітник фінустанови викликала охорону на журналіста.

"Співробітниця банку відчула небезпеку і викликала охорону. Ви їй хамили", - пояснили Грішину співробітники охорони.

Також журналіст зазначив, що він повідомив, що дані його ідентифікаційного коду є в додатку "Дія", але співробітницю банку це не влаштувало.

В кінці відео він сказав, що "Приватбанк - кінчені, як і їх співробітники".

Сергій Гришин розповів про скандал в Приватбанку

У коментарях до відео Сергія Грішина дали свою відповідь і представники ПриватБанку.

"Нам дуже прикро, що у вас залишився неприємний осад при відвідуванні відділення. Ми хочемо, щоб всі наші співробітники були клієнтоорієнтованими. Обов'язково розберемося в зазначеній ситуації. За результатом перевірки додатково повідомимо вас", - написали з банку.

Також у коментарях українці висловили свою думку з приводу інциденту. Деякі поділилися негативним досвідом, а деякі позитивним.

ПриватБанк викликає клієнтів і вимагає довідки про код, інакше будуть заблоковані рахунки (з власного досвіду)

Мені, мабуть, пощастило, бо ще роки 2 тому міняв картку (закінчився термін дії) і просто давав айді картку - жодних питань і все зайняло 10 хвилин. То просто якась працівниця кінчена.

У мене декілька разів не брали в Приваті трохи порвану з самого боку сотню доларів. От раптом хтось знає, вони повинні її приймати чи ні? Загалом банкнота новенька.

Людський фактор. На такий сервіс можна натрапити майже скрізь в Україні. Буває, що і в адекватних компаніях. Ну а в неадекватних - і поготів.

Як ми раніше писали, ПриватБанк потрапив у гучний скандал через пропажу грошей головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня з комірки фінустанови після обшуку, який влаштували співробітники Державної фіскальної служби.