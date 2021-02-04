Відомий журналіст "розніс" ПриватБанк: давно такої дічі не бачив

ПриватБанк потрапив в новий скандал. Про нього розповів відомий український журналіст Сергій Гришин. Він розповів про ситуацію, яка сталася з ним у відділенні за адресою Білоруська 10/18. За словами Грішина, він не користувався послугами банку ще з 2000-х років, але у нього був певний борг і він прийшов, щоб дізнатися, що потрібно зробити для погашення. При собі у нього була ID-картка, але співробітник банку попросила довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
Про деталі Гришин розповів на відео зі своєї сторінки Facebook. Після вимоги від банку довідки про ідентифікаційний код конфлікт тільки посилився. В результаті співробітник фінустанови викликала охорону на журналіста.
"Співробітниця банку відчула небезпеку і викликала охорону. Ви їй хамили", - пояснили Грішину співробітники охорони.
Також журналіст зазначив, що він повідомив, що дані його ідентифікаційного коду є в додатку "Дія", але співробітницю банку це не влаштувало.
В кінці відео він сказав, що "Приватбанк - кінчені, як і їх співробітники".
Сергій Гришин розповів про скандал в Приватбанку
У коментарях до відео Сергія Грішина дали свою відповідь і представники ПриватБанку.
"Нам дуже прикро, що у вас залишився неприємний осад при відвідуванні відділення. Ми хочемо, щоб всі наші співробітники були клієнтоорієнтованими. Обов'язково розберемося в зазначеній ситуації. За результатом перевірки додатково повідомимо вас", - написали з банку.
Також у коментарях українці висловили свою думку з приводу інциденту. Деякі поділилися негативним досвідом, а деякі позитивним.
Як ми раніше писали, ПриватБанк потрапив у гучний скандал через пропажу грошей головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня з комірки фінустанови після обшуку, який влаштували співробітники Державної фіскальної служби.
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