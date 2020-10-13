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Відомий ветеран АТО: названо ім'я чоловіка, який підпалив себе в центрі Києва

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 07:01
Відомий ветеран АТО: названо ім'я чоловіка, який підпалив себе в центрі Києва
Микола Микитенко (фото: facebook.com/vidsich)
Автор: Роман Мирончук

У Києві чоловік вчинив акт самоспалення

У Києві в ніч з 10 на 11 жовтня 49-річний чоловік здійснив акт самоспалення. Це сталося на Хрещатику о 3:30. Тепер стало відомо, що це був відомий ветеран АТО Микола Микитенко з позивним Ворон.

За словами друзів військового, інформація про те, що він намагався накласти на себе руки через нещасне кохання не відповідає дійсності. Про це повідомляють "Факти".

У Миколи є дружина і дочка, якою він дуже пишається, тому що вона є командиром-наставником Київського військового ліцею імені Івана Богуна, а також колишнім командиром взводу 25-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь".

Перед самоспаленням Микола Микитенко написав на своїй сторінці в Facebook про те, як буде горіти.

"Думаю, як буду горіти?! Як Василь Стус?! Вистачить сил довести, що Україна понад усе!!!... Дістало!!! Вийдіть всі, побратими, як 24 числа, візьміть зброю в руки, і захистіть нашу, рідну Україну!!!" – написав ветеран АТО.

Відомий ветеран АТО: названо ім'я чоловіка, який підпалив себе в центрі Києва

Скріншот з Facebook

Микола у 2014 році брав участь в боях під Слов'янським у складі добровольчого батальйону Нацгвардії імені Кульчицького. Він отримав поранення, але попри інвалідність повернувся на фронт.

Волонтер Наталя Воронкова особисто була знайома з Миколою і говорить про те, що він був дуже життєрадісною людиною і справжнім патріотом України.

Відомий ветеран АТО: названо ім'я чоловіка, який підпалив себе в центрі Києва

(фото: facebook.com/vidsich)

При цьому нещодавно у нього померла мама, і він дуже переживав через це. Крім того, його сильно засмучувало те, що, за його словами, з кожним днем у влади ставлення до ветеранів АТО стає тільки гіршим.

Останній пост на своїй сторінці Ворон опублікував за п'ять хвилин до самоспалення.

Відомий ветеран АТО: названо ім'я чоловіка, який підпалив себе в центрі Києва

Скріншот з соцмереж

Наталія також розповіла, що Микола перебуває в лікарні без свідомості. При цьому у нього 98% опіків тіла, і лікарі кажуть, що шанси вижити дуже малі. Рани глибокі і він живий, тільки тому що має сильне серце.

Нагадаємо, у Росії чоловік підпалив сам себе в честь дня народження Путіна.

Раніше під Харковом хлопець скоїв підпал заради фото в Instagram.

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