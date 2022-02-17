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Известный украинский бренд шьет вещи в России: детали скандала

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Четверг 17 февраля 2022 09:11
Известный украинский бренд шьет вещи в России: детали скандала Украинский бренд отшивает вещи в РФ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский бренд TTSWTRS отшивает свои вещи в России.

Об этом заявила клиентка и блогерша Лера Цымбал, купившая бомбер, на котором красовалась этикетка "Made in Russia".

Детали скандала с брендом

Возмущенная Лера решила вернуть одежду в магазин.

"За каждым брендом есть философия. И теперь мне просто противно, какая же философия у данного бренда. Одно дело шить в Украине, платить здесь налоги и продавать в России. Но! Сделать производство в России и продавать в Украине, учитывая, что мы воюем с этой страной 8 лет, это дико! Мы платим деньги за вещь, направленную на поддержку российской армии, которая убивала и продолжает убивать наших людей", - написала блогерша.

Интересно, что на странице бренда в Instagram указано, что их вещи продаются в Киеве, Одессе, Харькове и.... Москве.

Известный украинский бренд шьет вещи в России: детали скандалаСкриншот (instagram.com/ttswtrs)

Реакция бренда на скандал

Вначале на замечания блогерши представители бренда не отреагировали.

"Я написала бренду, ждала от них объяснений, утешений, признания ошибок. А получила – игнор! 0 реакции. Никто из нас сейчас и сегодня не может быть вне политики. Никто из нас не может встать между", - написала Лера.

Но потом на странице марки одежды все же появилось объяснение. Так вот бирку "Сделано в России" просто назвали ошибкой в дистрибуции.

Бренд уверяет, что вся одежда отшивается в Украине и Китае.

Известный украинский бренд шьет вещи в России: детали скандала

Скриншот (instagram.com/ttswtrs)

Отметим, что данную марку одежды обожают такие украинские знаменитости, как Тина Кароль и Надя Дорофеева.

Как мы ранее писали, владелица известного бренда конфет назвала украинцев "дебилоидами" после громкого скандала.

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