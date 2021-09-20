Відомий інфекціоніст спрогнозував завершення пандемії COVID-19 і назвав дату

Пандемія коронавірусу повинна закінчиться до весни 2022 року. Але поки немає ніяких гарантій через новий заразний штам "Дельта".

“Я думаю, ми всі повинні бути дуже чесними, відкритими і скромними. Ми не знаємо. Цей вірус багато разів обманював нас різними хвилями по всьому світу в цілому і в кожній окремій країні, включаючи США і Великобританію. Я сподіваюся, це відбудеться навесні наступного року", - сказав Фаучі.

За його словами, тому "немає ніяких гарантій" у зв'язку з появою і поширенням більш заразного варіанту коронавірусу - штаму "Дельта".

Фаучі нагадав, що коронавірус став для всіх тривожним досвідом, який всі пережили, і додав, що як тільки всі очікували завершення пандемії, з'явилися нові штами коронавірусу.

"У Сполучених Штатах, коли ми наближалися до літа, ми щодня скорочували кількість випадків, а потім з'явився великий сюрприз у вигляді "Дельта" штаму, і це просто вибило нас з колії. І тепер ми повернулися до 130-140 тисяч випадків на день. Так що я не хочу робити ніяких твердих прогнозів щодо того, що буде далі", - резюмував інфекціоніст.

Відзначимо, що раніше багато інфекціоністів неодноразово заявляли, що коронавірус нікуди не зникне і нам доведеться навчитися з ним жити.