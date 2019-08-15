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Известный голливудский актер внезапно захотел российское гражданство

STYLERПерсоны    15.08.2019 - 09:34
Известный голливудский актер внезапно захотел российское гражданство
Голливудский актер захотел стать гражданином России (Коллаж РБК-Украина)

Брат Джулии Роберст признался, чем его привлекает Россия

Американский актер Эрик Робертс, родной брат актрисы Джулии Робертс, заявил, что хотел бы получить еще одно гражданство – России. Как сообщают СМИ, такое заявление он сделал на международном турнире по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.

Эрик Робертс внезапно заявил, что ему очень нравится Россия, так как она напоминает ему Америку.

"Я очень люблю боевые искусства, специально приехал, чтобы увидеть вечер поединков. Очень хочу и никак не дождусь, когда получу второе гражданство. Это будет российское гражданство", - рассказал актер.

Он добавил, что неоднократно уже приезжал в Россию и ему нравится эта страна.

"Россия – это очень романтично. Она напоминает мне Америку. В каждой стране есть своя прекрасная жизнь", - добавил Эрик Робертс.

Известный голливудский актер внезапно захотел российское гражданство

Эрик Робертс (wikimedia.org)

Напомним, Эрик Робертс – известный американский актер, старший брат голливудской звезды Джулии Робертс. Был номинирован на престижные кинопремии "Золотой глобус" и "Оскар".

На его счету более 400 работ в кинофильмах и сериалах. Самые известные из них: "Поезд-беглец", "Лучшие из лучших", "Специалист", "Темный ангел", "Пленники небес", "Доктор кто", "Одиссея", "Черная метка", "Нападение на Уолл-стрит", "Форс-мажоры", "Человеческая многоножка", "Максимальный удар".

Напомним, ранее мы писали о том, что Эрик Робертс посетил Одесский кинофестиваль и поздравил Сенцова.

А также рассказывали о том, что в сети "разнесли" упрощение Зеленским раздачи паспортов россиянам.

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