Відомий голлівудський актор раптово захотів російське громадянство

Голлівудський актор захотів стати громадянином Росії (Колаж РБК-Україна)

Брат Джулії Роберст зізнався, чим його приваблює Росія

Американський актор Ерік Робертс, рідний брат актриси Джулії Робертс, заявив, що хотів би отримати ще одне громадянство – Росії. Як повідомляють ЗМІ, таку заяву він зробив на міжнародному турнірі з професійного бойового самбо "Платформа S-70" в Сочі.

Ерік Робертс раптово заявив, що йому дуже подобається Росія, так як вона нагадує йому Америку.

"Я дуже люблю бойові мистецтва, спеціально приїхав, щоб побачити вечір поєдинків. Дуже хочу і ніяк не дочекаюся, коли отримаю друге громадянство. Це буде російське громадянство", - розповів актор.

Він додав, що вже неодноразово приїжджав в Росію і йому подобається ця країна.

"Росія – це дуже романтично. Вона нагадує мені Америку. У кожній країні є свое прекрасне життя", - додав Ерік Робертс.

Ерік Робертс (wikimedia.org)

Нагадаємо, Ерік Робертс – відомий американський актор, старший брат голлівудської зірки Джулії Робертс. Був номінований на престижні кінопремії "Золотий глобус" і "Оскар".

На його рахунку понад 400 робіт в кінофільмах і серіалах. Найвідоміші з них: "Поїзд-утікач", "Кращі з кращих", "Спеціаліст", "Темний ангел", "Бранці небес", "Доктор Хто", "Одіссея", "Чорна мітка", "Напад на Уолл-стріт", "Форс-мажори", "Людська багатоніжка", "Максимальний удар".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ерік Робертс відвідав Одеський кінофестиваль і привітав Сенцова.

А також розповідали про те, що в мережі "рознесли" спрощення Зеленським роздачі паспортів росіянам.