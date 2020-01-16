Известный футболист борется за жизнь: 29-летний "динамовец" угодил в реанимацию

Известный футболист Сильвестр Игбун оказался на грани жизни и смерти. Как стало известно, игрока сборной Нигерии и московского “Динамо” госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из клиник столицы России.

По информации Mash, 29-летний нападающий пожаловался на боли в почках.

"Вероятно, камни. Его экстренно забрали в одну из столичных больниц", - пишет российское издание.

Чем известен Сильвестр Игбун

Игбун, который носит прозвище "Слай", дебютировал в большом футболе 26 апреля 2010 года за клуб "Мидтьюлланн". С этой командой Сильвестр становился чемпионом Дании.

В 2015 году футболист перешел в российский клуб "Уфа" и стал там лучшим бомбардиром в истории команды. После этого достижения игрок отправился защищать цвета московского "Динамо".

Сильвестр Игбун (фото: wikipedia.org)

В 2013 году нигерийский форвард мог перейти в титулованный турецкий "Бешикташ". Также его сватали в один из клубов украинского чемпионата.

Добавим также, что в сезоне 2015/2016 Игбун мог стать лучшим игроком "Уфы", но проиграл это звание полузащитнику сборной Украины Александру Зинченко, который в то время выступал за эту команду, а сейчас является одним из лидеров английского "Манчестер Сити".

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