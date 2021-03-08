Известный доктор рассказал, почему возникла новая вспышка COVID-19: причина не в Буковели
В Украине количество больных коронавирусом в разы возросло. Но это связано с новым штаммом, который более заразен.
Такое мнение озвучил киевский инфекционист Евгений Дубровский на своей Facebook-странице.
"Я не поддерживаю мысль, что виноват во всем Буковель. Слишком много нестыковок. Буковель работает уже давно, с декабря. Был бы он очагом заражения – в январе, начале февраля мы бы увидели серьезный прирост больных. Но несмотря на ужасающие нарушения карантина во время новогодних праздников и святок ни через 2 недели, ни через месяц ничего не произошло", - рассказал медик.
Дубровский отмечает, что новая волна возникла из-за заразности нового штамма коронавируса. Но летальных исходов больше не стало.
"На мой взгляд, причина в новом мутантном штамме, который уже попал к нам. Как и говорили британские эксперты, новый штамм (или штаммы) более заразен. Тем не менее он не вызывает массовых повторных заражений. И не вызывает увеличения процента летальности. Нет", - сообщил медик.
По словам Дубровского, в Киеве статистика смертности остается прежней.
"Статистика смертности по Киеву остается прежней. Просто им легче заразиться. Все те, кто был, по разным причинам, невосприимчив к уханьскому штамму, все же не смогли устоять против британского", - резюмировал доктор.
Как мы писали ранее, доктор Дубровский рассказал, почему мутирует COVID-19 и опасно ли это.