Известный доктор рассказал, почему возникла новая вспышка COVID-19: причина не в Буковели

В Украине количество больных коронавирусом в разы возросло. Но это связано с новым штаммом, который более заразен.

"Я не поддерживаю мысль, что виноват во всем Буковель. Слишком много нестыковок. Буковель работает уже давно, с декабря. Был бы он очагом заражения – в январе, начале февраля мы бы увидели серьезный прирост больных. Но несмотря на ужасающие нарушения карантина во время новогодних праздников и святок ни через 2 недели, ни через месяц ничего не произошло", - рассказал медик.

Дубровский отмечает, что новая волна возникла из-за заразности нового штамма коронавируса. Но летальных исходов больше не стало.

"На мой взгляд, причина в новом мутантном штамме, который уже попал к нам. Как и говорили британские эксперты, новый штамм (или штаммы) более заразен. Тем не менее он не вызывает массовых повторных заражений. И не вызывает увеличения процента летальности. Нет", - сообщил медик.

По словам Дубровского, в Киеве статистика смертности остается прежней.

"Статистика смертности по Киеву остается прежней. Просто им легче заразиться. Все те, кто был, по разным причинам, невосприимчив к уханьскому штамму, все же не смогли устоять против британского", - резюмировал доктор.