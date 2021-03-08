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Відомий лікар розповів, чому виник новий спалах COVID-19: причина не в Буковелі

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 березня 2021 12:38
Відомий лікар розповів, чому виник новий спалах COVID-19: причина не в Буковелі Доктор Дубровський розповів, чому в Україні лютує коронавірус (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні кількість хворих коронавірусом в рази зросла. Але це пов'язано з новим штамом, який більш заразний.

Таку думку озвучив київський інфекціоніст Євген Дубровський на своїй Facebook-сторінці.

"Я не підтримую думку, що винен у всьому Буковель. Занадто багато нестиковок. Буковель працює вже давно, з грудня. Був би він вогнищем зараження – у січні-на початку лютого ми б побачили серйозний приріст хворих. Але незважаючи на жахливі порушення карантину під час новорічних свят і святок ні через 2 тижні, ні через місяць нічого не сталося", - розповів медик.

Дубровський зазначає, що нова хвиля виникла через зараження нового штаму коронавірусу. Але летальних випадків більше не стало.

"На мій погляд, причина в новому мутантному штамі, який вже потрапив до нас. Як і говорили британські експерти, новий штам (або штами) більш заразний. Тим не менш він не викликає масових повторних заражень. І не викликає збільшення відсотку летальності. Ні", - повідомив медик.

За словами Дубровського, в Києві статистика смертності залишається колишньою.

"Статистика смертності по Києву залишається колишньою. Просто ним легше заразитися. Всі ті, хто був, з різних причин, несприйнятливий до уханьского штаму, все ж не змогли встояти проти британського", - резюмував лікар.

Як ми писали раніше, доктор Дубровський розповів, чому мутує COVID-19 і чи небезпечно це.

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