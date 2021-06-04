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Відомий доктор відповів на найголовніше питання: чи потрібне щеплення від COVID-19 перехворілим

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П'ятниця 04 червня 2021 14:19
Відомий доктор відповів на найголовніше питання: чи потрібне щеплення від COVID-19 перехворілим Фото: Лікар відповів на головне питання про вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу перехворілим людям - недоцільна.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів київський інфекціоніст Євген Дубровський.

"Вважаю, людину, у якої реєструються будь-які титри антитіл, прищеплювати недоцільно. Дослідження довели, що для перехворілого повторна зустріч з хворою людиною не є небезпечною: швидко активуються захисні клітини імунної системи — і результати аналізів показують зростання рівня антитіл", - розповів лікар.

Також Дубровський вважає, що абсолютно неприйнятно вакцинувати перехворілих примусово. Це втручання в імунітет.

"Вакцинувати перехворілих примусово - значить, втручатися в імунітет. Не можу з упевненістю стверджувати, що це небезпечно, але і переконливих даних про безпеку щеплень тих, хто перехворів, особливо у віддаленій перспективі, немає. Таке багаторазове втручання створює ризик зірвати й розбалансувати імунітет. Разом з Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України ми протягом року проводили дослідження, які довели, що понад 90 відсотків перехворілих протягом року мають специфічні антитіла на COVID-19", - зазначає доктор.

Також Дубровський нагадав, що після хвороби такого типу, як COVID-19, формується комплексний імунітет — клітинний (основний) і гуморальний, при якому виробляються антитіла.

Як ми раніше писали, в Києві на вихідних продовжать вакцинувати людей з черги в"Дії".

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