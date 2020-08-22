Известный бизнесмен угрожает украинской модели и ее родителям: девушка шокировала признанием

Украинский бизнесмен Николай Щур угрожает своей экс-жене - фотомодели Снежане Онопка, которая до этого терпела издевательства от мужа. Более того, угрозы получают даже родственники девушки. О насилии в семье рассказала сама Снежана, которая решила не молчать о том, что происходит.

"У меня тяжелый развод. С угрозами, со всем остальным. Но я это отпустила. Хочу, чтобы нас разлучили, разделили имущество, и все - мы друг друга больше не вспоминали", - рассказала девушка "Звездном пути" на канале "Украина".

Модель Снежана Онопка со своим бывшим мужем (фото из личного архива девушки)

О том, как одна из самых успешных моделей мира жила в браке, никто не знал, и только теперь она решилась рассказать правду.

"Иногда нет выбора. Когда тебе угрожают, к сожалению, ничего не остается, как только отбиваться и говорить правду. Это просто так получилось, я этого не хотела", - откровенно призналась Онопка.

У многих людей может сразу возникнуть вопрос, почему модель так долго молчала.

"Значит, не смогла уйти раньше. У каждого, наверное, есть свой срок, свой предел терпения. Не смогла. Ошибка. Я желаю всем женщинам, которые оказались в подобной ситуации, все-таки не тянуть так долго и пытаться уйти раньше. Потому что ничего не изменится. Все будет только хуже", - сказала Снежана.

По словам модели, ей пришлось рассказать об этом в СМИ, потому что никакие другие меры не действовали на мужчину.

"Я сначала пыталась мирно все решить. Не получилось, он начал угрожать. Мне ничего не осталось, как обратиться в прессу и действовать, потому что я девочка, и поступаю так, как могу", - объяснила модель.

Снежане больно даже вспоминать о том, какими были угрозы близкого человека.

"Их куча и недавно они были. И психушки, и тюрьма, и родителей трогали. Маму в основном. На самом деле все очень серьезно. Если я буду о чем-то сильно жалеть, то сойду с ума. Поэтому я заняла такую позицию: все, что я пережила, значит, так должно было случиться. А дальше будет только лучше. Новые планы, новые битвы, новые встал-упал и т. д. Я не зацикливаюсь на прошлом, иду вперед, знаю свои цели и хочу их достичь", - добавила девушка.

Снежана Онопка принимала участие в лучших показах Нью-Йорка, Милана и Париж (фото: instagram.com/snejanaonopka15)

Ранее мы писали, что Снежана Онопка рассказала о насилии со стороны мужа-бизнесмена.