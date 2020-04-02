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Известный артист запустил проект для поддержки украинцев во время карантина

STYLERЖизнь    02.04.2020 - 12:00
Известный артист запустил проект для поддержки украинцев во время карантина
Сергей Мартынюк (фото: Лора Молодец)

Сергей Мартынюк решил поддержать поклонников во время карантина из-за коронавируса в Украине

Фронтмен группы Фиолет, поэт и писатель Сергей Мартынюк не тратит время на карантине. Он использует его для саморазвития. Более того, создал специальный онлайн-проект "Колос дома", чтобы поддержать фанатов, и призывать людей сидеть по домам.

Так, два раза в неделю музыкант будет стримить на YouTube-канале Фиолета, чтобы показать свою повседневную жизнь, поделиться мыслями, посоветовать любимое кино, почитать стихи, рассказать о коллекции винила, попеть песен в акустике и замотивировать фанов использовать карантин как время для саморазвития.

Первый эфир состоялся 31 марта. В нем Сергей познакомил поклонников со своей женой Лорой и поделился советами и лайфхаками их супружеской жизни в условиях карантина и вне его.

Сергей Мартынюк запустил проект "Колос дома"

Добавим, что совсем скоро Мартынюк представит свою новую книгу, которая будет называться "Рок-н-рол".

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