На известную модель из Днепра напал таксист Bolt: "мне прилетает удар по голове сзади"

Известная модель из Днепра Ася Микович сообщила, что на нее напал водитель службы такси Bolt. По словам девушки, таксисту не понравилась поза – она закинула ногу на ногу.

Фотомодель Анна Минюкова (Ася Микович) рассказала, что вечером вызвала такси, чтобы доехать после работы домой. По дороге она слушала онлайн-лекцию в наушниках и села в автомобиль на заднее сидение, закинув ногу на ногу.

"Через наушники слышу возмущение таксиста – его взволновала моя поза. На что вежливо отвечаю, что он может отодвинуть переднее сидение, если ему мешают мои ноги. Но у человека своя реальность, и ничего не объяснив, он отменяет поездку. Предлагаю ему связаться со службой поддержки и подождать замену машины, раз у него резко поменялись планы. Ждать еще 15 минут на улице я не была готова", - описала ситуацию девушка.

В какой-то момент она поняла, что водитель ее сейчас ударит и решила выйти из машины от греха подальше.

"Боковым зрением вижу, что он выходит за мной. Начинаю бежать. Понимаю, что бежала медленно в момент, когда мне прилетает удар рукой по голове сзади. В слезах добегаю к людям, спрятавшись за каким-то парнем вижу, что таксист поменял траекторию и теперь бежит обратно к машине чтобы побыстрее уехать", - рассказала Микович.

Она отметила, что водитель скорее всего находился в неадекватном состоянии, возможно в алкогольном или наркотическом опьянении.

Реакция службы такси Bolt

Как сообщила Микович, она обратилась в службу поддержки и получила стандартный ответ от компании: "Нам очень жаль, что вы стали участником этом неприятной ситуации".

Девушка обратилась в полицию и написала заявление на водителя.

Кто такая Ася Микович

Модель из Днепра стала известна в 2019 году. Она сделала громкое заявление в социальных сетях по поводу пари между Владимиром Зеленским и мэром города Борисом Филатовым.

Суть пари была в том, что если до 14 сентября мост не откроют, то мэр уйдет в отставку. А Микович решила эпатажно поддержать Филатова и пообещала раздеться на мосту, если тот выиграет пари. Свое обещание она выполнила, но потом все фотографии в стиле ню из соцсетей удалила.