У известного боксера обнаружили страшную болезнь

Известный боксер болен раком (Коллаж РБК-Украина)

У легендарного боксера Леона Спинкса врачи обнаружили страшное заболевание

Леон Спинкс болен онкологическим заболеванием. У него рак простаты. Такой неутешительный диагноз озвучили американскому легендарному боксеру местные медики. Об этом сообщает USA Today.

Как информирует источник, в декабре 2019 года легендарный спортсмен в тяжелом состоянии попал в больницу.Сейчас его выписали из медицинского учреждения и находится дома, где проходит амбулаторное лечение страшного недуга.

Напомним, чт о Леон Спинкс - американский боксер-профессионал, выступавший в 1-й тяжелой и тяжелой весовых категориях. Олимпийский чемпион 1976 года. Чемпион мира тяжелой весовой категории. Брат Майкла Спинкса и отец Кори Спинкса.

В феврале 1978 года победил легендарного соотечественника Мухаммеда Али в 8-м поединке в профессионалах и стал одним из самых узнаваемых спортсменов в мире.

В реванше Спинкс проиграл Али единогласным решением судей. Последующие попытки стать чемпионом мира оказались неудачными. В 1995 году завершил карьеру с рекордом 26-17-3, 14 КО. В последние годы карьеры он боролся с алкогольной зависимостью.

Леон Спинкс (Фото: fightnews.info)