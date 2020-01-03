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У відомого боксера виявили страшну хворобу

STYLERЖиття    03.01.2020 - 20:16
У відомого боксера виявили страшну хворобу
Відомий боксер хворий на рак (Колаж РБК-Україна)

У легендарного боксера Леона Спінкса лікарі виявили страшне захворювання

Леон Спінкс хворий на онкологічне захворювання. У нього рак простати. Такий невтішний діагноз озвучили легендарному американському боксеру місцеві медики. Про це повідомляє USA Today.

Як інформує джерело, в грудні 2019 року легендарний спортсмен у важкому стані потрапив у лікарню.Зараз його виписали з медичного закладу і знаходиться вдома, де проходить амбулаторне лікування страшної недуги.

Нагадаємо, чт про Леон Спінкс - американський боксер-професіонал, який виступав в 1-й важкій і важкій вагових категоріях. Олімпійський чемпіон 1976 року. Чемпіон світу важкій ваговій категорії. Брат Майкла Спінкса і батько Корі Спінкса.

У лютому 1978 року переміг легендарного співвітчизника Мухаммеда Алі в 8-му поєдинку в професіоналах і став одним із найвідоміших спортсменів у світі.

В реванші Спінкс програв Алі одноголосним рішенням суддів. Подальші спроби стати чемпіоном світу виявилися невдалими. У 1995 році завершив кар'єру з рекордом 26-17-3, 14 КО. В останні роки кар'єри він боровся з алкогольною залежністю.

У відомого боксера виявили страшну хворобу

Леон Спінкс (Фото: fightnews.info)

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