Известная певица "уколола" Лободу без штанов: наверное, очень спешила (фото)

Наталия Гулькина, звезда мега-популярной группы 80-х "Мираж", раскритиковала Светлану Лободу из-за ее "дерзкого" выхода на сцену в микро-шортах и топе на вручении премии на Music Box.

Российская артистка вспомнила, что подобный перфоманс коллеги в 2016 году действительно поразил ее, но не в хорошем смысле. Об этом Гулькина рассказала на YouTube-площадке канала RTVI.

По словам экс-участницы "Мираж", раньше исполнители не позволяли себе подобной дерзости.

Певица призналась, что раньше подвергалась критике по поводу своих вокальных данных, однако никогда не позволяла выходить на сцену "в одном пиджаке и каблуках". Так она уколола Лободу из-за ее полуобнаженного образа во время церемонии награждения премией.

Лобода выходила на сцену за премией в откровенном образе (фото: Legion-Media, кадр трансляции Реальной премии Musicbox-2016)

"Однажды я вручала премию Лободе на Music Box. В тот момент она вышла в одном пиджаке, а внизу были только голые ноги и каблуки. Я подумала: "Она, наверное, очень спешила и забыла надеть юбку или брюки". В период моей молодости было по-другому", - посетовала Гулькина.

Артистка добавила, что певицы в те годы "все-таки надевали разноцветные лосины, выглядели скромнее".

"Но сегодня время, когда артистки привлекают к себе внимание и другими частями тела. Наверное, в этом есть изюминка", - заключила Гулькина.

Наталия Гулькина (фото: lifestars.ru)

Ранее сообщалось, что Оля Полякова рассекретила детали громкой ссоры с Лободой и призналась, что коллега "гнала на нее пургу".

Напомним, на днях MARUV выступила на росТВ и вызвала в сети горячие обсуждения и споры.