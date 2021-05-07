Известная в Киеве сеть пекарен громко оскандалилась: людей нагло кидают на деньги

Что именно произошло в "Хлебном"

Девушка работала в заведении в январе-феврале 2021 года. Однажды она пробила на себя выпечку, которой угостила подруг. По негласным правилам пекарни деньги с сотрудницы должны были списаться из зарплаты в конце месяца. И уже через час ее уволили, оставив без зарплаты за отработанные 313 часов.

"Через час после этого случая меня увольняют, обусловливая это тем, что передавать продукцию хлебного третьим лицам (даже пробивая на себя) - нельзя. Абсолютно ни в каких правилах об этом сказано не было, это никогда не оговаривалось вслух... Интересный факт, так делают практически все, но втихаря. Я очень много раз видела такое, поэтому для меня это являлось нормой и я даже

не представляла, что так делать нельзя", - пишет Даша.

Когда сотрудница попросила зарплату за два месяца, ее попросили приехать позже, так как в кассе нет денег, но в этот же день ей заявили, что ничего не заплатят.

"Через 10 минут я читаю сообщения в Телеграме, что никакие деньги мне не выплатят. Собственно, так и случилось. Деньги на 313 отработанных часов. Больше 17-ти тысяч рабочих минут. Качественно отработанных. Два месяца жизни. В тот момент я сразу вспомнила свои тяжелые смены по 17 рабочих часов и заплакала", - рассказывает Даша.

Так как девушка не была оформлена официально, доказать по сей день она ничего не может.

Пострадавшую сотрудницу активно поддерживают

У девушки нашлась поддержка среди тех, кто также поработал в "Хлебном". Некоторые из пользователей пишут, что после стажировки в пекарне у них остались нехорошие впечатления.

"После того как постажировалась четыре часа в "Хлебном" - туда не хожу и вам не советую", - пишет девушка.

"Сама как то туда пошла на стажировку. Одни студенты, работающие 10 часов без отдыха за 300 гривен, жадно доедающие объедки со столов на кухне. Печально", - делится впечатлениями еще один юзер.

Пекарня нарушает закон об обслуживании на украинском языке

В комментариях пользователи оставляют много негативных отзывов про заведение, в том числе и из-за игнорирования закона о языке: