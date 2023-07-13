Ізраїльтяни заспівали "Цвіте терен" українською. Такого красивого виконання ви ще не чули! (відео)

Ізраїльський жіночий а капела-гурт Hellscore і новаторський метал-хор The Pitches заспівали українською мовою народну пісню "Цвіте терен". За словами артистів, їхня інтерпретація пісні - це "щира данина поваги непохитному духу українського народу".

Таким чином артисти вирішили "нагадати максимально широкому загалу по всьому світу про героїчну боротьбу України за свободу".

"Жителі Ізраїлю як ніхто інший знають жахи війни. Своєю творчістю Hellscore і The Pitches виступають за справедливість, мир і солідарність та закликають: "Робіть музику, а не війну! Слава Україні! Україна незламна!", висловлюючи через цю пісню свою солідарність і співчуття всьому багатостраждальному народу України", - говорять музиканти.

Зауважимо, що унікальне акапельне аранжування створено на основі версії у виконанні української співачки ILLARIA.

Під час підготовки цього проєкту обидва колективи вийшли за межі зон свого комфорту: The Pitches уперше пробують свої сили в рок-музиці, а Hellscore вперше виступають українською мовою.

Всього у живому записі "Цвіте терен" взяли участь 20 вокалістів і бітбоксер.

Додамо, що гурт The Pitches був заснований у Холоні. Його успішні виступи зумовлені справжнім товариством, спільним розвитком та іскристою життєвою силою його учасниць. Вони часто беруть у часть у різноманітних соціальних проєктах.

А відомий на увесь світ хор Hellscore із Рамат-Гану, під керівництвом Ноа Груман, налічує близько 40 метал-співаків, що виконують оригінальні акапельні аранжування репертуару класичних і сучасних пісень у стилі метал і хард-рок.

Про що пісня "Цвіте терен"

"Цвіте терен" - це народна пісня, яка належить до українського культурного спадку і виконується на різних святах та заходах.

Темою пісні є розповідь про тяжкі переживання і душевні страждання юної дівчини, яка не може змиритися з тим, що залишилась покинутою.

Головна ідея культової композиції "Цвіте терен" полягає у різкому засудженні будь-яких проявів зради з боку коханої людини.

Текст пісні "Цвіте терен"

Цвіте терен, цвіте терен,

А цвіт опадає.

Хто в любові не знається,

Той горя не знає.

А я, молода дівчина,

Та й горя зазнала,

Вечероньки не доїла,

Нічки не доспала.

Ой візьму я кріселечко,

Сяду край віконця,

Іще очі не дрімали,

А вже сходить сонце.

Хоч дрімайте, не дрімайте -

Не будете спати,

Десь поїхав мій миленький

Іншої шукати.

Нехай іде, нехай іде,

Нехай не вернеться,

Нехай йому молодому

Щастя усміхнеться.

А я молода дівчина,

Не буду я спати,

Буду його виглядати,

День і ніч чекати.