Ізраїль обрав представницю на "Євробачення-2025": співачка пережила напад ХАМАСу

24-річна Юваль Рафаель здобула перемогу у фіналі талант-шоу Hakochav Haba ("Висхідна зірка"), набравши найбільшу кількість голосів. У рамках програми учасники виконували кавер-версії відомих пісень.

Наступного місяця комісія, створена громадським мовником Kan, обере пісню, яку Юваль представить на пісенному конкурсі "Євробачення".

Юваль Рафаель (фото: instagram.com/yuvalraphael)

В інтерв'ю перед фіналом Юваль Рафаель розповіла, що 7 жовтня 2023 року вона разом із друзями відвідувала музичний фестиваль Nova, коли на них напали бойовики ХАМАСу.

Юваль Рафаель (фото: instagram.com/yuvalraphael)

Як повідомляє видання, співачці вдалося вижити, сховавшись у придорожньому бомбосховищі під тілами загиблих.

На "Євробаченні" виконавиця має на меті розповісти історію своєї країни.

"Я хочу розповісти цю історію, але не з позиції пошуку співчуття. Я хочу, щоб вона була сильною перед обличчям цього, і перед обличчям вигуків, які, я впевнена на 100%, будуть лунати з натовпу", - поділилася Рафаель.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" здійснили масовану атаку на Ізраїль, використовуючи як повітряні, так і наземні сили. Внаслідок цього загинуло понад тисячу людей, а сотні були взяті в заручники.

Лідер військового крила ХАМАСу, Мухаммед ад-Дейф, оголосив про початок операції "Повінь Аль-Акси", зазначивши, що її метою є захист мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.

Під час атаки було випущено від 2 до 3 тисяч ракет, а також здійснено захоплення семи ізраїльських громад на південь від країни.