Изолировали от общества: шокирующие детали последних дней Быстрицкой

Элина Быстрицкая (фото: maly.ru)

Элина Быстрицкая в последнее время тяжело болела

Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни в Москве. Последние годы легендарная актриса кино и театра боролась с тяжелой болезнью. Незадолго до смерти звезда осталась совершенно одна, сообщают росСМИ.

В последнее время актриса мало появлялась на публике. Дело в том, что сестра Элины Авраамовны, проживающая в Израиле, резко ограничила ее контакты с бывшим окружением.

Раньше в ее квартиру в Леонтьевском переулке часто ходили коллеги, журналисты, музыканты (Быстрицкая в последнее годы пела, готовила песенные программы). Но в последнее время к актрисе было сложно попасть.

Элина Быстрицкая (фото: maly.ru)

Неделю назад актрису доставили в частную московскую больницу на 2-й Тверской-Ямской, где обычно лечатся члены Союза театральных деятелей. Консьерж из дома Быстрицкой рассказала, что когда увидела, что Элину Авраамовну выносят на носилках, подумала, что больше она домой не вернется.

"Было уже понятно, что это конец. Элина Авраамовна выглядела ужасно, лежала с закатившимися глазами, и было видно, что она никого не узнавала. Ей было очень плохо", - рассказала женщина.

Более всего актриса боялась умереть в одиночестве в больнице. Но именно так и произошло: она ушла в мир иной одна, без близких рядом, в больнице. Сиделок, которые раньше были с Быстрицкой, ее сестра Софья Шегельман уволила. А из знакомых с Элиной Авраамовной больше никто не смог видеться.

Элина Быстрицкая на театральной сцене (фото: maly.ru)

А несколько дней назад сестра легенды советского кино и театра рассказала, что в последние дни Элина Авраамаовна очень страдала.

"Ослепла, уже не встает... Элине плохо, она лежит, не ходит вообще, не видит, у нее тяжелая катаракта", - так отзывалась Шегельман о сестре.

Она умерла от целого "букета" болезней, сопутствующих преклонному возрасту. Все общие знакомые знали, что ее состояние с каждым днем только ухудшалось.

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