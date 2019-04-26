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Ізолювали від суспільства: шокуючі деталі останніх днів Бистрицької

STYLERЖиття    26.04.2019 - 21:43
Ізолювали від суспільства: шокуючі деталі останніх днів Бистрицької
Еліна Бистрицька (фото: maly.ru)

Еліна Бистрицька останнім часом тяжко хворіла

Еліна Бистрицька померла на 92-му році життя в Москві. Останні роки легендарна актриса кіно і театру боролася з важкою хворобою. Незадовго до смерті зірка залишилася зовсім одна, повідомляють росЗМІ.

Останнім часом актриса мало з'являлася на публіці. Справа в тому, що сестра Еліни Авраамівни, яка мешкає в Ізраїлі, різко обмежила її контакти з колишнім оточенням.

Раніше в її квартиру в Леонтіївському провулку часто ходили колеги, журналісти, музиканти (Бистрицька в останні роки співала, готувала пісенні програми). Але останнім часом до актрисі було складно потрапити.

Ізолювали від суспільства: шокуючі деталі останніх днів Бистрицької

Еліна Бистрицька (фото: maly.ru)

Тиждень тому актрису доставили в приватну московську лікарню на 2-й Тверській-Ямській, де зазвичай лікуються члени Спілки театральних діячів. Консьєрж з дому Бистрицької розповіла, що коли побачила, що Еліну Авраамовну виносять на ношах, подумала, що більше вона не повернеться додому.

"Було вже зрозуміло, що це кінець. Еліна Авраамівна виглядала жахливо, лежала з закотившимися очима, і було видно, що вона нікого не впізнавала. Їй було дуже погано", - розповіла жінка.

Найбільше актриса боялася померти на самоті в лікарні. Але саме так і сталося: вона пішла в інший світ одна, без близьких поруч, в лікарні. Доглядальниць, які раніше були з Бистрицькою, її сестра Софія Шегельман звільнила. А із знайомих з Еліною Авраамовной більше ніхто не зміг бачитися.

Ізолювали від суспільства: шокуючі деталі останніх днів Бистрицької

Еліна Бистрицька на театральній сцені (фото: maly.ru)

А кілька днів тому сестра легенди радянського кіно і театру розповіла, що в останні дні Еліна Авраамаовна дуже страждала.

"Осліпла, вже не встає... Еліні погано, вона лежить, не ходить взагалі, не бачить, у неї важка катаракта", - так відгукувалася Шегельман про сестру.

Вона померла від цілого "букета" хвороб, що супроводжують похилий вік. Всі спільні знайомі знали, що її стан з кожним днем тільки погіршувався.

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