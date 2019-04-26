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Смерть молодой актрисы: названа шокирующая причина ее гибели

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 11:44
Смерть молодой актрисы: названа шокирующая причина ее гибели
Стефани Шерк погибла в собственном доме (Коллаж РБК-Украина)

Стефани Шерк погибла в бассейне собственного дома

Актриса и модель Стефани Шерк, супруга номинанта на премию "Оскар" Демиана Бичира, на самом деле покончила жизнь самоубийством. Супруг канадской актрисы попытался скрыть этот факт, но информация все же просочилась в прессу.

Стефани Шерк утопилась в бассейне собственного дома в Калифорнии. Ее супруг, актер Демиан Бичир, обнаружил ее тело на дне бассейна, когда вернулся домой. Стефани Шерк привязала к ногам груз и бросилась в воду.  Патологоанатомы подтвердили, что это было именно самоубийство. Что толкнуло канадскую красотку на такой отчаянный шаг – неизвестно.

Смерть молодой актрисы: названа шокирующая причина ее гибели

Стефани Шерк и Демиан Бичир (instagram.com/demianbichiroficial)

Также в прессе уточнили, что Стефани Шерк было не 37 лет, а 43 года. В юные годы она получила славу в модельном бизнесе, а после окончания карьеры модели, стала сниматься в кино. Самые популярные ее работы – сериал "Мост", "Теленовелла", "C.S.I.: Киберпространство", несколько полнометражных фильмов, в том числе и романтическая комедия "День святого Валентина" и "Проклятие".

Смерть молодой актрисы: названа шокирующая причина ее гибели

Стефани Шерк (instagram.com/demianbichiroficial)

С 55-летним Демиан Бичиром актриса встретилась в 2010 году и спустя четыре года они поженились. Общих детей у них не было. О смерти супруги он сообщил на своей странице в Instagram. Однако о причинах смерти сообщать не стал и отметил, что она ушла "тихо".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умерла легендарная звезда театра и кино Элина Быстрицкая.

А также рассказывали о том, что номинант на "Оскар" актер Демиан Бичир сообщил о смерти своей супруги.

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