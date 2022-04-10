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Изнасилование украинки в Богдановке, прогремевшее на весь мир: появилось видео с места преступления

Новина українською →
Богдановка, Воскресенье 10 апреля 2022 18:41
Изнасилование украинки в Богдановке, прогремевшее на весь мир: появилось видео с места преступления Коллаж РБК-Украина: изнасилование российскими военными под Киевом
Автор: Светлана Мащенко

Изнасилование 33-летней украинки в Богдановке Броварского района Киевской области, которые совершили российские военные, стало известно на весь мир, поскольку жертва изнасилования не стала молчать. Недавно появилось видео из дома, где нелюди убили мужчину, собаку, надругались над женщиной, пока ее маленький сын плакал в подвале.

Об этом сообщил, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Произошло страшное преступление 9 марта. Двое пьяных оккупантов - командир и подчиненный неоднократно насиловали женщину, угрожая насилием над ее маленьким сыном. Женщине с ребенком, к счастью, удалось спастись.

От двухэтажного дома остался лишь сгоревший каркас, во дворе люди похоронили убитого 34-летнего хозяина. Оккупанты сняли с него обручальное кольцо, когда застрелили.

"Мужчина пытался ее защищать, но они его застрелили. Пугая тем, что будет насилие, совершенное к ее сыну, трехлетнего, они ее насиловали и делали это не один раз", - рассказал Небытов.

Что известно о насильнике и уголовном деле

Насильник, стал первым в Украине, кому объявили о подозрении. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Прокуроры Киевской области установили военнослужащего РФ, который убил безоружного мужчину и неоднократно насиловал его жену", - написала она.

А ведущий Андрей Джеджула заявил, что личность одного из насильников установлена. Это Михаил Романов, и он уже ликвидирован.

Изнасилование украинки в Богдановке, прогремевшее на весь мир: появилось видео с места преступления

Фото предполагаемого насильника Михаила Романова (instagram.com/djedjula)

Небытов говорит, если Михаил Романов остался в живых, он объявлен в международный розыск и будет привлечен к ответственности.

Ранее мы писали, что в Ворзеле русские убили и съели двух собак в захваченном доме.

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