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Зґвалтування українки в Богданівці, яке прогриміло на весь світ: з'явилося відео з місця злочину

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Богданівка, Неділя 10 квітня 2022 18:41
Зґвалтування українки в Богданівці, яке прогриміло на весь світ: з'явилося відео з місця злочину Колаж РБК-Україна: Зґвалтування російськими військовими під Києвом
Автор: Світлана Мащенко

Зґвалтування 33-річної Українки в Богданівці Броварського району Київської області, які вчинили російські військові, стало відомо на весь світ, оскільки жертва зґвалтування не стала мовчати. Нещодавно з'явилося відео з дому, де нелюди вбили чоловіка, собаку, поглумилися над жінкою, поки її маленький син плакав у підвалі.

Про це повідомив, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, Андрій Нєбитов.

Стався страшний злочин 9 березня. Двоє п’яних окупантів - командир і підлеглий неодноразово гвалтували жінку, погрожуючи насиллям над її маленьким сином. Жінці з дитиною, на щастя, вдалося врятуватися.

Від двоповерхового будинку залишився лише згорілий каркас, на подвір’ї люди поховали вбитого 34-річного господаря. Окупанти зняли з нього обручку, коли застрелили.

"Чоловік намагався її боронити, але вони його застрелили. Лякаючи тим, що буде насильство вчинене до її сина, трирічного, вони її гвалтували і робили це не один раз", - розповів Нєбитов.

Що відомо про гвалтівника і кримінальну справу

Гвалтівник, став першим в Україні, кому оголосили про підозру. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину", - написала вона.

А ведучий Андрій Джеджула заявив, що особу одного з гвалтівників встановлено. Це Михайло Романов, і він вже ліквідований.

Зґвалтування українки в Богданівці, яке прогриміло на весь світ: з'явилося відео з місця злочину

Фото ймовірного гвалтівника Михайла Романова (instagram.com/djedjula)

Нєбитов каже, якщо Михайло Романов залишився в живих, його оголошено в міжнародний розшук і буде притягнутий до відповідальності.

Раніше ми писали, що у Ворзелі росіяни вбили і з'їли двох собак у захопленому будинку.

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