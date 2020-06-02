Зґвалтування в Кагарлику: з'явилися нові подробиці про свавілля поліцейських

Зґвалтування в Кагарлику (колаж РБК-Україна)

Адвокат 26-річної постраждалої повідомив нові подробиці резонансної справи

Зґвалтування 26-річної дівчини поліцейськими в Кагарлику продовжує обростати новими подробицями. Так, адвокат постраждалої розповів нові деталі по гучній справі. Відзначимо, що зараз два поліцейських перебувають у СІЗО, а їх дружини, не вірять у те, що вони могли зробити такий жахливе і цинічний злочин.

Захист дівчини Євген Мельниченко розповів, що у той злощасний день чергові поліцейські чомусь не записали в журнал відвідувань чоловіка, який приходив до обвинувачених "копів" у відділення.

"Я у Кагарлицькому відділенні поліції перевіряв журнал тих, хто заходить. І я бачу, що там відсутні записи. В той день, крім двох поліцейських, у відділенні були чергові, які не записали в журнал людини, яка заходила, і це видно на камерах", - повідомив Мельниченко ТСН.

Адвокат зазначив, що чергові могли й не чути, що відбувається, оскільки чергова частина відокремлена від сходів до кабінетів відділення трьома дверима.

За словами Мельниченка, зараз він чекає на результати всіх експертиз і зустрічі зі слідчим. Також адвокат повідомив, що "копи" сильно залякали постраждалу Нелю Вербицьку. Вони погрожували їй розправою в разі того, якщо вона все розповість стороннім особам.

Нагадаємо, що Неля сама виховувала 5-річну дочку, в якої ДЦП.

"Вона зараз у шоковому і наляканому стані і ми вирішуємо питання про психологів... Є страх, що можуть помститися, але потерпіла більше переживає за свою дитину. У неї дитина на першому місці", - розповів адвокат про стан жертви поліцейських.

Як ми раніше писали, мама постраждалої молодої жінки з Кагарлика повідомила нові деталі.

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Автор: Людмила Жукова