Большая перемена: самые важные реформы образования за 30 лет Независимости

Закон "Об образовании"

Основой для реформы образования последующих лет стал первый закон "Об образовании". Принят он был Верховной Радой 5 сентября 2017 года на замену устаревшему действующему закону об образовании. В частности, он отличился рядом нововведений - сроком образования в 12 лет, большей автономией школ, увеличение оплаты учителям, изменение правил аттестации учителей и правил повышения их квалификации.

В первый год независимости в Украине действовали более 20 тысяч школ. Однако, сейчас их около 15 тысяч.

Новейшая система оценивания

Оценивание учащихся до 2000-х годов происходило по 5-балльной шкале, однако со временем они начали получать и 12-ки за свои достижения. Эта инновация резко сократила количество учеников, которых оставляли учиться на второй год - с 40 тысяч до 5 тысяч детей.

Кроме того, в МОН предложили с 1 сентября 2021 года учеников 1-4 классов оценивать с помощью вербальной оценки. В частности, в министерстве рассказывают, что соответствующее оценивание будет демонстрировать рост и совершенствование ребенка. Ведь банальная оценка только констатирует насколько школьник, выполняет план предмета.

Важно, что оценка ученика является конфиденциальной информацией и должна быть доступна только для ученика и его родителей.

Преимущества вербального оценивания учащихся:

снизится уровень тревожности школьника;

стимулируется активизация учебной деятельности;

закрепляется вера ребенка в свои силы.

Реформа ВНО

Впервые в Украине внешнее независимое оценивание состоялось в 2005 году по украинскому языку, под руководством министра образования Ивана Вакарчука. А уже с 2008 года происходило из украинского языка и литературы.

Данное тестирование помогло улучшить качества школьного образования в Украине. Также это положительно отразилось в борьбе с коррупцией и в общем улучшился уровень образованности школьников.

Сейчас максимальное количество экзаменов ВНО, которые можно сдать, увеличена до 5. Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе приобрело некоторые изменения. В отличие от предыдущих лет, экзамен будет состоять из двух уровней: 1)украинский язык, 2)украинский язык и литература.

Абитуриент имеет возможность выбрать один из двух, в зависимости от потребностей при поступлении в ВУЗЫ.

Реформа ВНО в Украине (фото: УНИАН)

В ВНО по математике также произошли изменения. Отныне экзамен тоже имеет два уровня: 1) стандарт, 2) углубленный. Многие выпускники школ, которые будут планировать поступать на гуманитарные специальности, где математика не является основным вступительным предметом, смогут сдать экзамен уровня стандарта.

Третий предмет (это должен быть английский язык или история Украины на выбор).

Болонская система образования

Так, эта система предусматривает начисление кредитов – количественной оценки учебных достижений студента. В частности, чтобы получить диплом бакалавра, студент за все годы обучения должен получить 180 или 240 кредитов разница зависит от срока обучения и дополнительных предметов на выбор.

К Болонской системе образования Украина присоединилась в 2005 году. На основе этого уже введено независимое тестирование для школьников, упрощена система уровней выпускников и введена единая система оценивания.

Кроме того, из-за этих изменений произошло разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру. Первый - это общее высшее образование, которое длилось от трех лет. Второе - высшее специализированное образование.

Высшее образование в Украине

С каждым годом в образовании происходят реформы. Так, высшие учебные заведения Украины приобрели права, которые помогают им внедрять научные и образовательные программы. Кроме того, они могут свободно распоряжаться собственными доходами.

Также 1 июля 2014 года согласно Закону "О высшем образовании" состоялась отмена степени специалист. В 2016 году вузы Украины провели последние набор на этот уровень.

Отныне есть только пять образовательно - квалификационных уровней, а именно:

младший бакалавр,

бакалавр,

магистр,

доктор философии,

доктор наук.

Реформа НУШ

Новая украинская школа (НУШ) - реформа школьного образования Министерства образования и науки, которая предусматривала создание школы, где дети будут обучаться через деятельность, "в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни".

В частности, с 2017-2018 учебного года 100 школ тестировали новый стандарт, с 2018-2019 года все первые классы учатся по ним.

Ключевые компоненты новой украинской школы включают:

Общение на государственном (и родном, в случае различия) языках

Общение на иностранных языках

Математическая компетентность

Основные компетентности в естественных науках и технологиях

Информационно - цифровая компетентность

Умение учиться на протяжении жизни

Инициативность и предприимчивость

Социальная и гражданская компетентности

Осведомленность и самовыражение в сфере культуры

Экологическая грамотность и здоровая жизнь.

Новая украинская школа (фото: Omar Marques / Getty Images)

Важным аспектом является то, что обучение продлится 12 лет как принято в большинстве развитых стран. Начальная школа длится четыре года и делится на два цикла (1-2 класса - адаптационно - игровой, 3-4 класса - основной).

Базовое среднее образование - пять лет и делится на два цикла (5-6 классы - адаптационный, 7-9 классы - базовое предметное обучение).

Закон о государственном языке и новом правописании

С 3 июня 2019 года начало действовать новое украинское правописание. Согласно которым нужно применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни.

Подавляющее количество изменений касается слов иностранного происхождения - меняется вариативность их воспроизведения на украинском.

Также 3 сентября 2020 года все школы начали обучение детей только на украинском языке.

Кроме того, согласно новому закону о государственном языке, госслужащие должны сдать экзамен по владению украинским языком перед началом работы. После этого они получат сертификат с соответствующим уровнем.

Однако, шестой апелляционный административный суд 11 мая 2021 года отменил решение Окружного административного суда о новое правописание украинского языка.

Школьное питание

Первая леди Украины Елена Зеленская и шеф-повар Евгений Клопотенко в 2019 году начали реформу системы школьного питания. В частности, уже утвердили обновленный санитарный регламент и новые гигиенические требования.

Сейчас разработано новое школьное 4-недельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд, где включают популярные блюда кухонь мира. В рационе увеличилось количество фруктов и мяса.

Чем категорически запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;

молоко и молочные продукты, непастеризованные;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли свыше 0,12 грамма на 100 граммов готового продукта или с содержанием сахаров свыше 10 граммов на 100 граммов готового продукта;

кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Кроме того, все школы должны будут:

уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 граммов до 30-50 граммов;

увеличить количество мяса в рационе в зависимости от возраста учащихся;

количество молочных продуктов в рационе должно уменьшиться.

Новое меню в школах Украины (фото: facebook com UAMON)

Кроме того, стоимость школьного меню несколько возрастет. Ведь раньше для приготовления пищи по всем требованиям нужно было 14 гривен, то сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. А для лучшего питания и качества продуктов - от 14 до 25 гривен.

Зарплаты учителей выросли

С 1 января зарплаты украинских учителей выросли на 20%. Сейчас минимальная заработная плата учителя составляет 4 859 гривен. Столько получают начинающие педагоги, не имеющие опыта работы.

У педагогов высшей категории зарплаты немного выше, на несколько тысяч - 6 или 6,5 тысячи гривен. Решением власти, уже с декабря 2021 год учителям снова поднять зарплаты на 8,3%

Также в концепцию увеличения заработных плат заложена возможность для учителя заработать дополнительные 20% к заработной плате путем процедуры сертификации.

Зарплаты учителей выросли (фото: Maja Hitij/Getty Images)

Дистанционное обучение

Датой официального начала внедрения дистанционного обучения в Украине можно считать 12 марта 2020 года. Тогда все школы закрыли на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Обучение происходило онлайн на онлайн - платформе ZOOM.

А уже в апреле состоялся первый и самый масштабный национальный проект по дистанционному обучению - "Всеукраинская школа онлайн".

Тогда уроки для школьников с 1 по 11 класс записывали 40 учителей, звезды, ведущие, певцы, актеры, актрисы, блогеры и спортсмены. Уроки можно смотреть на телеканалах или в YouTube.