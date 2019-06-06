Знущався півтори години: в Києві біля метро зґвалтували дівчину

Зґвалтування дівчини в Києві відбулося біля метро "Бориспільська" (колаж: РБК-Україна)

Після зґвалтування нападник зник у невідомому напрямку

Зґвалтування 24-річної дівчини в Києві сталося неподалік від станції метро "Бориспільська" в Дарницькому районі в ніч на 6 червня. Про це повідомляє "Інформатор".

Відомо, що жертва нападу звернулася в поліцію близько 03:34 ночі.

Повідомляється, що дівчина була в гостях у подруг на вулиці Світла. Орієнтовно о 23:00 вона вийшла з дому і пішла в напрямку метро. У підземному переході під Бориспільським шосе на неї ззаду накинувся невідомий і закрив рот ганчіркою.

Після чого затягнув у посадку неподалік і протримав там півтори години, а потім скоїв згвалтування. Одразу після скоєного нелюд втік з місця злочину в невідомому напрямку.

Зґвалтування дівчини в Києві відбулося біля метро Бориспільська (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дівчину госпіталізували для надання медичної допомоги.

Зараз правоохоронці працюють над встановленням подробиць злочину і займаються розшуком нападника.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня у Києві зґвалтували і ледь не задушили вагітну дівчину. На момент госпіталізації вона була в шоковому стані і намагалася кинутися під автомобіль.

Раніше повідомлялося, що суд виніс вирок 40-річному нелюду, який намагався зґвалтувати і вбити 12-річну дівчинку на Хортиці.

Також ми писали, що маніяк нападав на жінок у кабінках туалету в київському "Епіцентрі". Він приховував обличчя медичною маскою і вривався в кабінки з метою зґвалтування жінок, які там перебували.