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Избивал и совершал развратные действия: во Львове сосед-педофил похитил двух мальчиков

STYLERПроисшествия    18.08.2019 - 14:37
Избивал и совершал развратные действия: во Львове сосед-педофил похитил двух мальчиков
Фото: коллаж РБК-Украина

Злоумышленнику грозит серьезный срок

Накануне во Львове произошел жуткий инцидент: местная жительница обратилась в полицию с просьбой помочь. Оказывается сосед держал у себя насильно двух ее сыновей, передают ФАКТЫ.

Педофилом оказался знакомый, который жил в одном доме с матерью пострадавших детей. Мальчики 7-ми и 10-ти лет терпели избиения и развратные действия, которые совершались в отношении них.

Злоумышленнику было 35 лет и таким жестоким способом он решил проучить детей, которые обижали его ребенка.

На данный момент мужчина задержан, открыто уголовное производство по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Развращение несовершеннолетних". Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Избивал и совершал развратные действия: во Львове сосед-педофил похитил двух мальчиковПолиция (Иллюстративое фото: из открытых источников)

Ранее в Черноморске Одесской области поймали педофила, который похитил и изнасиловал восьмилетнего мальчика.

Как мы ранее писали, недавно в Киеве разоблачили сутенеров, которые готовили к продаже в сексуальное рабство группу украинок.

Также мы писали о том, что педофил-сутенер, которого задержали в Николаеве за продажу в сексуальное рабство мальчиков-подростков, около полутора лет после освобождения из тюрьмы промышлял организацией детской проституции.

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