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Бив і здійснював розпусні дії: у Львові сусід-педофіл викрав двох хлопчиків

STYLERПодії    18.08.2019 - 14:37
Бив і здійснював розпусні дії: у Львові сусід-педофіл викрав двох хлопчиків
Фото: колаж РБК-Україна

Зловмиснику загрожує серйозний термін

Напередодні у Львові стався жахливий інцидент: місцева жителька звернулася в поліцію з проханням допомогти. Виявляється сусід тримав у себе насильно двох її синів, передають ФАКТИ.

Педофілом виявився знайомий, який жив в одному будинку з матір'ю постраждалих дітей. Хлопчики 7-ми і 10-ти років терпіли побиття і розпусні дії, які здійснювалися відносно них.

Злодію було 35 років і таким жорстоким способом він вирішив провчити хлопчиків, які ображали його дитину.

На даний момент чоловік затриманий, відкрито кримінальну виробництво за статтями "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" і "Розбещення неповнолітніх". Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Бив і здійснював розпусні дії: у Львові сусід-педофіл викрав двох хлопчиківПоліція (Иллюстративое фото: з відкритих джерел)

Раніше у Чорноморську Одеської області зловили педофіла, який викрав і зґвалтував восьмирічного хлопчика.

Як ми раніше писали, нещодавно у Києві викрили сутенерів, які готували до продажу у сексуальне рабство групу українок.

Також ми писали про те, що педофіл-сутенер, якого затримали в Миколаєві за продаж у сексуальне рабство хлопчиків-підлітків, близько півтора років після звільнення з в'язниці промишляв організацією дитячої проституції.

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