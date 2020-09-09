ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Избили за украинский язык? Подробности нападения на Владимира Балуха

Киев, Среда 09 сентября 2020 07:41
Избили за украинский язык? Подробности нападения на Владимира Балуха
Владимир Балух (фото: radiosvoboda.org/Антон Наумлюк)
Автор: Светлана Мащенко

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух находится в реанимации

Владимир Балух, бывший политзаключенный Кремля, освобожденный в сентябре 2019-го в рамках большого обмена пленных, был жестоко избит в ночь на 8 сентября. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации.

Его привезли около 4 утра в столичную больницу скорой медицинской помощи. Известно, что 49-летнего активиста нашла прохожая на территории "Гидропарка". Он был без сознания, говорится в сюжете ТСН.

В медицинском учреждении Балуху провели операцию на головном мозге. У него также перелом руки, а также ключицы.

На данный момент известно, что Владимир Балух был на встрече с другими экс-политзаключенными, где отмечал год на свободе (7 сентября 2019). Заключили его в 2016-м году за проукраинскую позицию - в своем дворе активист и фермер повесил сине-желтый флаг.

Одна из версий - во время празднования в ресторане у Балуха возник конфликт с русскоязычной компанией именно из-за языка.

Ирина Геращенко, нардеп от фракции ЕС, говорит, неизвестно, сколько Балух был без сознания, он перенес сложную операцию на голове из-за тяжелой черепно-мозговой травмы.

Подробности нападения на Владимира Балуха (видео: ТСН)

Владимир Григорьевич Балух - украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.

Нападение на активиста квалифицировали как разбой, а расследование дела взяла на контроль прокуратура Киева.

По последней информации, Владимир Балух находится в коме.

Ранее мы писали, что украинский журналист умер в Херсоне после жестокого избиения человеком, который назвал себя "посланником небес".

Также сообщались подробности жестокого убийства женщиной-преподавателем из Ровно своего мужа и попытке расправиться с дочерью.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Персоны Владимир Балух
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь