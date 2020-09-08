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Известного украинского журналиста забил до смерти "посланник небес": детали трагедии

Херсон, Вторник 08 сентября 2020 13:21
Известного украинского журналиста забил до смерти "посланник небес": детали трагедии
Журналист Григорий Кривец (фото: facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Известный журналист Григорий Кривец погиб от рук своего неадекватного пасынка

Григорий Кривец, бывший корреспондент агентства "Укринформ", умер в Херсоне на 79-м году жизни после жестокого избиения. В смерти Кривца обвиняют его пасынка, который уже задержан.

Так, по словам начальника пресс-службы Нацполиции в Херсонской области Виталия Байдарова, журналист умер от травм, полученных в результате избиения. Об этом пишет "Укринформ".

Также стало известно, что пасынок Григория сильно злоупотреблял алкоголем, потом еще и увлекся наркотиками. Когда денег не хватило, он отобрал их у Григория, а затем забил до смерти.

78-летнего мужчину нашла на полу окровавленным его дочь и вызвала правоохранителей. Пасынка Григория в одежде, измазанной кровью, задержали на месте.

Отметим, что не совсем адекватный мужчина объявил себя "посланником небес", пишет Типичный Херсон. Специалисты говорят, что такое поведение может говорить или о расстройстве психики из-за наркотиков или же о попытке увильнуть от наказания.

Ранее мы писали подробности жестокого убийства женщиной-преподавателем из Ровно своего мужа и попытке расправиться с дочерью.

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