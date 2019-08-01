Эксперт рассказал, как уберечь деньги на банковской карте от жуликов

Сегодня в Украине происходят массовые мошеннические операции с платежными картами. Об этом сказал декан факультета банковского бизнеса Тернопольского национального экономического университета Богдан Адамык.

Для того, чтобы избежать мошенничества с платежными картами, украинцам стоит придерживаться нескольких простых правил.

Эксперт рассказал, как уберечь деньги на банковской карте от мошенников (Julia Berezovska / Press office NBU)

5 советов, как не попасться на крючок мошенникам:

Не показывать никому вашу карточку, ведь вору достаточно увидеть ее, увидеть все 16 цифр и тогда может случиться непоправимое. Не вестись на сомнительные SMS-сообщения или звонки от якобы консультанта из банка, которым вы пользуетесь. Мошенники таким образом могут выпытать у вас всю необходимую для них информацию. Не носить пин-код вместе с картой. Заклеить CVV-код, тогда это будет самая лучшая безопасность, ведь без него доступ к карте никто, кроме вас, не получит. Подсоединиться к SMS-контроля. Любые расходы с вашей карты вы будете знать. Если вы дали кому-то вашу карточку, а этот человек ее сфотографировал с обеих сторон, а на другой стороне достаточно лишь трех цифр, которые называются CVV-код, то этот человек может "почистить" карточку полностью.

"Оберегайте себя от подобных мошенничеств и следуйте безопасным условиям пользования платежными картами", - добавил Адамык.

Ранее украинцам рассказали, каких именно правил нужно придерживаться, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов.