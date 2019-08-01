Эксперт рассказал, как уберечь деньги на банковской карте от жуликов

Специалист озвучил несколько советов, которые помогут вам избежать мошенничества с платежными картами
Сегодня в Украине происходят массовые мошеннические операции с платежными картами. Об этом сказал декан факультета банковского бизнеса Тернопольского национального экономического университета Богдан Адамык.
Для того, чтобы избежать мошенничества с платежными картами, украинцам стоит придерживаться нескольких простых правил.
Эксперт рассказал, как уберечь деньги на банковской карте от мошенников (Julia Berezovska / Press office NBU)
5 советов, как не попасться на крючок мошенникам:
"Оберегайте себя от подобных мошенничеств и следуйте безопасным условиям пользования платежными картами", - добавил Адамык.
Ранее украинцам рассказали, каких именно правил нужно придерживаться, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов.