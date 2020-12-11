Не избегайте рутины: психолог рассказал, как пережить жесткий карантин

Психолог дал советы, как легко пережить локдаун (коллаж РБК-Украина)

Кабинет министров установил в Украине начало жесткого карантина. Ограничения вступят в силу с 8 января. Как пережить их и сохранить нормальной психику рассказал клинический психолог Олег Чабан. По словам специалиста, во время локдауна, может увеличится количество психических расстройств.

"Нужно заканчивать элементарный пофигизм у населения помнить, что этого можно избежать, "шлифовать" алкоголем. Я за три и даже четыре недели локдауна. Тогда он действительно будет эффективным. Я понимаю, что правительство должно принимать взвешенные решения относительно бизнесменов, компенсации, но это моя врачебная позиция", — заявил Чабан в эфире канала "Украина 24".

Психолог отметил, что долгое "сидение" на карантине может пагубно сказываться на психике человека.

"Агрессия, алкоголизм, депрессивные, стрессовые расстройства, появилась куча пациентов с тревожно-паническими расстройствами во всем мире. Начинают распадаться семьи, люди не выдерживают совместного пребывания так долго", — рассказал психолог.

Но что же делать в данной ситуации? По мнению эксперта, нужно ограничить количество алкоголя или вовсе его исключить. Также необходимо четко планировать свой день.

"Ни в коем случае не избегайте рутины, если вы поднимались в 6 утра, продолжайте вставать, обед в час, а не 100 посещений холодильника, обязательно планировать, что вы сделаете физически, ну, например, поможете жене навести порядок. То есть планирование, занятость", — посоветовал Чабан.

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