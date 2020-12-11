Не уникайте рутини: психолог розповів, як пережити жорсткий карантин

Психолог дав поради, як легко пережити локдаун (колаж РБК-Україна)

Кабінет міністрів встановив в Україні початок жорсткого карантину. Обмеження набудуть чинності з 8 січня. Як пережити їх і зберегти нормальну психіку розповів клінічний психолог Олег Чабан. За словами фахівця, під час локдауна, може збільшиться кількість психічних розладів.

"Треба закінчувати елементарний пофігізм у населення пам'ятати, що цього можна уникнути, "шліфувати" алкоголем. Я за три і навіть чотири тижні локдауна. Тоді він дійсно буде ефективним. Я розумію, що уряд має приймати зважені рішення щодо бізнесменів, компенсації, але це моя лікарська позиція", — заявив Чабан в ефірі каналу "Україна 24".

Психолог зазначив, що довгий "сидіння" на карантині може згубно позначитися на психіці людини.

"Агресія, алкоголізм, депресивні, стресові розлади, з'явилася купа пацієнтів з тривожно-панічними розладами у всьому світі. Починають розпадатися сім'ї, люди не витримують спільного перебування так довго", — розповів психолог.

Але що ж робити в даній ситуації? На думку експерта, потрібно обмежити кількість алкоголю або зовсім виключити його. Також необхідно чітко планувати свій день.

"Ні в якому разі не уникнути рутини, якщо ви піднімалися в 6 ранку, продовжуйте вставати, обід в годину, а не 100 відвідувань холодильника, обов'язково планувати, що ви зробите фізично, ну, наприклад, допоможете дружині навести порядок. Тобто планування, зайнятість", — порадив Чабан.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, як отримати компенсацію за лікування COVID-19 дому.