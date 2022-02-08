Как избавится от посеченных кончиков волос самостоятельно: длина точно не пострадает

Что такое посеченные кончики волос

Это пряди волос, которые расщеплены, растрепаны или сужаются книзу. Иногда прядь может быть настолько повреждена, что обрывается на середине длины. Это делает ее неравномерной по отношению к остальным волосам.

Стоит отметить, что, когда волосы секутся, никакой кондиционер глубокого воздействия не способен вернуть былую красоту. И единственный способ, который помогает – остричь посеченные кончики.

Как избавиться от посеченных кончиков самостоятельно

Sam Kay рассказала, что един один способ избавления от посеченных кончиков – он называется "припудривание". Состоит этот способ в том, чтобы обрезать только секущиеся концы и при этом не изменять длину волос.

Этот способ не подравнивает волосы, не укорачивает их длину, а только удаляет секущиеся концы волос до того, как они окончательно испортят прическу.

Техника во многом зависит от типа ваших волос и мастерства. Но видео-урок поможет вам разобраться, как это сделать.

Волосы должны быть сухие. Работать нужно с каждой прядью отдельно. Мастер рекомендует наматывать небольшие пряди вокруг пальца. Это поможет увидеть торчащие маленькие волоски, которые отличаются от всех остальных.

Желательно использовать специальные ножницы для стрижки волос – они намного острее обычных, легче по весу и меньше по размеру.

Как самостоятельно избавиться от посеченных кончиков волос