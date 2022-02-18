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Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине: средство есть в каждом доме

Автор: Людмила Жукова

Очень часто в стиральной машинке при постоянном использовании возникает неприятный запах.

Как от него избавиться рассказали эксперты, пишет Express.

Блогер и эксперт по уборке миссис Хинч поделилась своим лайфхаком по очистке от запаха стиральной машины. Для этого вам понадобится всего лишь один продукт - пищевая сода.

В чем состоит способ

"Я смешиваю пищевую соду и уксус в пасту, и кладу ее в ящик своей стиральной машины. Я также считаю, что это решение хорошо подходит для отбеливания рубашек", - написала эксперт по уборке.

Если вы обнаружили пятно на одежде - нанесите на него пасту из соды и уксуса, а потом отправьте в стирку.

Пасту из соды и уксуса сделать легко (Скриншот express.co.uk)

Поместите пищевую соду в ящик стиральной машины, чтобы удалить любые неприятные запахи, которые могут скрываться в машине.

При смешивании уксус расщепляет пищевую соду, выделяя углекислый газ, который способствует очистке.

Смесь также может помочь освежить стоки и пятна от жесткой воды.

Пищевая сода - это продукт, который продается в любом магазине или маркете.

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