Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине: средство есть в каждом доме

Очень часто в стиральной машинке при постоянном использовании возникает неприятный запах.
Как от него избавиться рассказали эксперты, пишет Express.
Блогер и эксперт по уборке миссис Хинч поделилась своим лайфхаком по очистке от запаха стиральной машины. Для этого вам понадобится всего лишь один продукт - пищевая сода.
"Я смешиваю пищевую соду и уксус в пасту, и кладу ее в ящик своей стиральной машины. Я также считаю, что это решение хорошо подходит для отбеливания рубашек", - написала эксперт по уборке.
Если вы обнаружили пятно на одежде - нанесите на него пасту из соды и уксуса, а потом отправьте в стирку.
Поместите пищевую соду в ящик стиральной машины, чтобы удалить любые неприятные запахи, которые могут скрываться в машине.
При смешивании уксус расщепляет пищевую соду, выделяя углекислый газ, который способствует очистке.
Смесь также может помочь освежить стоки и пятна от жесткой воды.
Пищевая сода - это продукт, который продается в любом магазине или маркете.
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