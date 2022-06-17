Как избавиться от мозолей: эффективные домашние рецепты

Мозоли и натоптыши - распространенная проблема многих девушек, да и мужчин тоже, особенно в летний период, когда мы носим открытую обувь. Если случай не слишком запущенный, их можно вылечить подручными средствами, в противном же случае стоит обратиться за помощью к специалисту.

Читайте в нашем материале ниже , как быстро и эффективно избавиться от мозолей в домашних условиях.

Бороться против мозолей и натоптышей самостоятельно можно только при отсутствии боли, воспаления, инфекции, нарушений кровообращения, функций периферических нервов.

Рецепт №1

Кашица из сырого картофеля или лука позволит облегчить боль. Нужно нанести смесь на мозоль, зафиксировать бинтом или другой повязкой, оставив на ночь. Наутро огрубевший участок станет намного мягче. После этого следует снять омертвевшую кожу мелкозернистой пемзой, но только крайне осторожно. Затем смажьте поврежденный участок жирным и питательным кремом.

Рецепт №2

Вымочить в уксусе луковую шелуху не менее 2 недель. Наложить на мозоль слой шелухи толщиной 2 мм и завязать повязкой на ночь. Процедуру повторить несколько раз.

Рецепт №3

Перед сном распарить ногу в гречневой воде, затем вытереть насухо и привязать к мозоли лимонную корку с небольшим количеством лимонной мякоти. Процедуру повторить 4 дня подряд.

Рецепт №4

Еще один простой способ лечения мозолей, особенно влажных: разбить сырое яйцо, вынуть аккуратно белую пленку и влажной стороной наклеить на мозоль.

Рецепт №5

Растение алоэ станет хорошим средством от огрубевшей кожи, натоптышей и мозолей на руках. Мякоть листьев алоэ необходимо держать на поврежденной коже не меньше суток, для этого закрепить пластырем. Затем удалить мозоль и нанести жирный крем. Процедуру необходимо повторять несколько дней подряд до тех пор, пока проблема не исчезнет.