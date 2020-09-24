Как избавиться от хронической боли раз и навсегда: врач раскрыл секрет

Лечение боли в спине (иллюстративное фото: canva.com)

Врач считает, что ключом к устранению хронических болей является влияние на уровень гормонов

Хроническая боль в спине и в теле может наблюдаться у пациентов десятки лет. Некоторые люди не могут избавиться от них всю жизнь. При этом мази и таблетки – точно не помогут, говорят врачи. Все дело в дофамине – гормоне, который способен устранить хроническую боль. Как это работает и что нужно делать для того, чтобы избавиться от хронической боли - рассказал врач и кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин, передает НВ.

Считается, что до 30% людей страдают от различных хронических болевых синдромов, которые часто сопутствуют болезням (депрессии, мигрени и тому подобным), нередко бывают самостоятельным симптомом, маской депрессии и могут проявляться в виде фибромиалгии (один из видов болей в спине), хронической тазовой боли, хронической поясничной боли, боли в груди, а также затруднениями вдоха, чувством комка в горле, синдромом раздраженного кишечника и так далее. При этом многие из пациентов подвергаются ненужному и часто опасному лечению. Ученые установили, что между хронической болью, соматоформными расстройствами и зависимостями есть очень много общих проявлений.

Причина многих таких болей находится не в конкретном органе, а в голове. Такая боль называется ноципластической (центральной или психогенной). При исследовании таких болей было установлено, что они связаны с изменениями активности разных структур мозга. Они затрагивают снижение уровня дофамина. При фибромиалгии отмечено снижение дофаминовой активности в орбитофронтальной коре и парагиппокампальной извилине — чем ниже уровень дофамина, тем сильнее боль. Хроническая поясничная боль связана со снижением активности прилежащего ядра, передней поясной извилины, префронтальной коры.

Как оказалось, нейромедиатор дофамин является регулятором чувствительности к хронической (но не острой) боли практически при всех этих заболеваниях. И очень часто снижение дофамина в таламусе является главной причиной появления такого типа боли. Таламус собирает входящую сенсорную информацию, обрабатывает ее и передает в кору головного мозга. При этом далеко не вся сенсорная информация поступает к нам в сознание, значительная ее часть отфильтровывается в таламусе. Когда в мозге уровень дофамина падает, сенсорные потоки в префронтальную кору начинают поступать в избыточном неструктурированном виде, что часто интерпретируется как "психосоматические боли" или другие необычные дискомфортные ощущения.

Нормальный баланс дофамина способствует получению не только удовольствия, но и помогает испытывать меньше боли. Все процессы, в результате которых выделяется дофамин, способствуют уменьшению этого чувства. Это может быть и достигнутый успех, и радость, и интим. Ученые даже доказали, что пересчитывание наличных денег повышает болевой порог.

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