В июне украинцев ждет опасный коридор затмений: кого подстерегает опасность

Кому следует быть острожным в это время (фото:pixabay.com)

Коридор затмений - єто самое неблагоприятное время в году

Украинцев ждет самое неблагоприятное время в году уже в этом июне. Дело в том, что с 5 по 21 число первого летнего месяца нас ждет коридор затмений. 5 июня — неполное лунное в Стрельце, 21 июня — кольцевое солнечное в Раке. Два этих затмения очень опасны и предугадать их трудно.

Как сообщает slovofraza, в июне все наши действия и слова будут иметь последствия. Отрицательные мотивы будут создавать в два раза больше негатива, необдуманные поступки — в два раза больше проблем. В коридор затмений проблемы снова вскрываются, но посмотреть на них можно под другим углом.

Но есть и очень хорошие новости - в этот период вы можете проанализировать ваши поступки ранее и понять очень глубоко причины и следствия. Например, если вам не везет на любовном фронте, нужно задать себе вопрос, почему, и вы получите ответ, изучая другие сферы вашей жизни.

Любовь и отношения

Научитесь понимать, что придется либо принимать людей такими, какие они есть, либо отпускать их, расставаться с ними. В подобное время это будет наилучшей стратегией, потому что выяснять отношения астрологи не рекомендуют. Ссоры и конфликты будут крайне неприятными, а находить компромиссы станет очень сложно. Прощайте людей и легко избавляйтесь от обиды.

Дом и домашние дела

В этот период постарайтесь выкинуть из дома все ненужные вещи. Убирайте в квартире и не храните там вещи с негативной энергетикой. Вы можете даже сделать перестановку, если вам будет грустно и скучно.

Работа и финансы

В этот период воздержитесь от финансовых крупных сделок, не делайте также большие покупки, иначе можете пострадать. Не пытайтесь решить во время коридора затмений вопросы юридического характера. Отложите их на потом.

Здоровье и настроение

У людей с хроническими заболеваниями в это период могут возникнуть проблемы. Также следует быть острожными метеозависимых людей. Следите за своим самочувствием и старайтесь не перетруждаться в эти дни.

Как мы ранее писали, астролог рассказала, по каким людям ударит лунное затмение в начале июня.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова