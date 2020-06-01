У червні на українців чекає небезпечний коридор затемнень: кого підстерігає небезпека

Кому слід бути обережними в цей час (фото:pixabay.com)

Коридор затемнень - це найнесприятливіший час у році

Українців чекає найнесприятливіший час в році вже в цьому червні. Справа в тому, що з 5 по 21 число першого літнього місяця нас чекає коридор затемнень. 5 червня — неповне місячне у Стрільці, 21 червня — кільцеве сонячне в Раку. Два цих затемнення дуже небезпечні і передбачити їх важко.

Як повідомляє slovofraza, в червні всі наші дії і слова будуть мати наслідки. Негативні мотиви будуть створювати в два рази більше негативу, необдумані вчинки — в два рази більше проблем. В коридор затемнень проблеми знову розкриваються, але подивитися на них під іншим кутом.

Але є і дуже хороші новини - у цей період ви можете проаналізувати ваші вчинки раніше і зрозуміти дуже глибоко причини і наслідки. Наприклад, якщо вам не щастить на любовному фронті, треба поставити собі запитання, чому, і ви отримаєте відповідь, вивчаючи інші сфери вашого життя.

Любов і відносини

Навчитеся розуміти, що доведеться або приймати людей такими, які вони є, або відпускати їх, розлучатися з ними. В подібний час це буде найкращою стратегією, тому що з'ясовувати стосунки астрологи не рекомендують. Сварки і конфлікти будуть вкрай неприємними, а знаходити компроміси стане дуже складно. Прощайте людей і легко позбавляйтеся від образи.

Будинок та домашні справи

В цей період постарайтеся викинути з дому всі непотрібні речі. Прибирайте в квартирі і не зберігайте там речі з негативною енергетикою. Ви можете навіть зробити перестановку, якщо вам буде сумно і нудно.

Робота і фінанси

В цей період утримайтеся від фінансових угод, не робіть також великі покупки, інакше можете постраждати. Не намагайтеся вирішити під час коридору затемнень питання юридичного характеру. Відкладіть на потім.

Здоров'я і настрій

У людей з хронічними захворюваннями в цей період можуть виникнути проблеми. Також слід бути обережними метеозалежних людей. Стежте за своїм самопочуттям і намагайтеся не перепрацьовувати в ці дні.

Як ми раніше писали, астролог розповіла, за яким людям вдарить місячне затемнення на початку червня.

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Автор: Людмила Жукова