Ивасюка повесили уже мертвым: жуткие детали убийства героя Украины

Известный украинский композитор Владимир Ивасюк не совершал самоубийство, а его тело повесили, когда он был уже мертв.

Об этом сообщил бывший заместитель прокурора Николай Голомша в программе "Право на владу".

Напомним, что легендарный автор "Червоной руты" был найден повешенным возле Львова в 1979 году. Тогда советские следователи прикрепили на дело ярлык о самоубийстве. Через много лет следствие пришло к другому выводу и дело о смерти композитора Ивасюка квалифицировано по статье умышленное убийство.

Что говорят сейчас

Николай Голомша сообщил, что повторное следствие установило истинные обстоятельства смерти композитора и его "повесили мертвым". По его словам, когда это давнее дело подняли, то обнаружили немало подтасовок.

"Даже фальсификация доказательств лечения (Ивасюка в психиатрической клинике - Ред.) была достаточно похабной. Симптоматика была одна, лекарства же другие",

– рассказал экс-заместитель прокурора Голомша.

Смерть Владимира Ивасюка

Владимир Ивасюк исчез в апреле 1979 года. Он вышел из дома на работу в консерваторию, но домой так и не вернулся.

Композитора искали в течение двух недель, но безрезультатно. Тогда же дело закрыли. Однако 18 мая его нашли повешенным в Брюховецком лесу возле Львова.

Тело композитора нашел советский солдат, как тогда сказали - случайно. Официальной версии советских правоохранительных органов стало самоубийство из-за несчастной любви или психиатрического расстройства.

22 мая 1979-го во Львове прошли похороны Ивасюка. Но люди устроили самый настоящий протест против власти, ведь известно, что у Ивасюка была четкая проукраинская позиция.