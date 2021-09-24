Івасюка повісили вже мертвим: моторошні деталі вбивства героя України

Відомий український композитор Володимир Івасюк не здійснював самогубство, а його тіло повісили, коли він був уже мертвий.

Про це повідомив колишній заступник прокурора Микола Голомша в програмі "Право на владу".

Нагадаємо, що легендарний автор "Червоної рути" був знайдений повішеним біля Львова в 1979 році. Тоді радянські слідчі прикріпили на справу ярлик про самогубство. Через багато років слідство дійшло іншого висновку і справа про смерть композитора Івасюка кваліфікована за статтею умисне вбивство.

Що кажуть зараз

Микола Голомша повідомив, що повторне слідство встановило справжні обставини смерті композитора і його "повісили мертвим". За його словами, коли цю давню справу підняли, то виявили чимало підтасовок.

"Навіть фальсифікація доказів лікування (Івасюка в психіатричній клініці - Ред.) була досить паскудною. Симптоматика була одна, ліки ж інші",

- розповів екс-заступник прокурора Голомша.

Смерть Володимира Івасюка

Володимир Івасюк зник у квітні 1979 року. Він вийшов з дому на роботу в консерваторію, але додому так і не повернувся.

Композитора шукали протягом двох тижнів, але безрезультатно. Тоді ж справу закрили. Однак 18 травня його знайшли повішеним у Брюховецькому лісі біля Львова.

Тіло композитора знайшов радянський солдат, як тоді сказали - випадково. Офіційною версією радянських правоохоронних органів стало самогубство через нещасливе кохання або психіатричний розлад.

22 травня 1979-го у Львові пройшли похорони Івасюка. Але люди влаштували справжнісінький протест проти влади, адже відомо, що в Івасюка була чітка проукраїнська позиція.