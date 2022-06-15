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В Ивано-Франковске девушка сломала нос мужчине, который "облапал" ее в очереди. Люди стали на защиту обидчика

Коллаж РБК-Украина: девушка в Ивано-Франковске проучила мужчину, который стал распускать руки
Автор: Владимир Костырин

В Ивано-Франковске девушка стала жертвой домогательств со стороны мужчины просто в очереди к банкомату, но дала жесткий отпор обидчику, сломав тому нос. При этом после инцидента на место "разборок" прибежала жена нахального гражданина и вместе с другими продавщицами принялась перекладывать вину за случившееся именно на саму девушку.

О случае рассказали в местной общественной организации "Дом4824".

По словам потерпевшей, в тот день, 14 июня, мужчина подошел к ней в очереди и бесцеремонно задрал платье девушке, после чего принялся "лапать".

"У меня было классное настроение, потому что впервые за десять лет я начала одевать короткие вещи во двор, потому что поборола дисморфофобию. Все предыдущие годы летом я одевала только балахоны", - пишет она в своем аккаунте в сети.

Молодая франковчанка, владеющая навыками самообороны, не стерпела поведения озабоченного гражданина, развернулась и ударила того по лицу рукой, сломала обидчику нос.

Имя девушки не разглашается.

В Ивано-Франковске девушка дала отпор мужчине, который стал распускать руки (фото: facebook.com/dom4824)

Потом, рассказывают активисты, пришла жена этого мужчины, а также "собрались продавщицы с проклятиями в сторону девушки, прибыл патруль и никто ей не поверил".

"Так как мужчина приличного вида, в костюме, еще и женат не мог сделать подобное. Если бы не камеры наблюдения в ТЦ, показавшие реальную ситуацию, то на девушку написали бы заявление!" - говорится в публикации.

Представители общественной организации связались с пострадавшей и предложили поддержку, а также сообщили об этой ситуации в представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Ивано-Франковской области.

Как действовать в подобных случаях

В ГО отметили, что одним из направлений их работы является защита прав женщин, противодействие домашнему и гендерно обусловленному насилию. Поэтому активисты дали ряд советов.

Как сообщила социальная работница организации Юля Князюк, в подобной ситуации нужно:

  • на месте вызвать полицию (102), чтобы зафиксировать случай,
  • также можно вызвать юриста/адвоката из местного центра по предоставлению БВПИ,
  • при необходимости нужно обратиться в медицинское учреждение для оказания медицинской/психологической помощи.
  • Горячая линия бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103.

Ранее сообщалось, что зимой в Днепре проучили подростка, который домогался девочки, а "самосуд" люди сняли на видео.

Также мы писали, что перед этим в Киеве на Троещине обнаженный неадекват за рулем напал на женщину на улице, и тогда люди едва не "линчевали" маньяка.

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