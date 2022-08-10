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В Италии ищут россиянина, который оскорблял украинцев и опозорился. Его ждет депортация (видео)

Новина українською →
Милан, Среда 10 августа 2022 17:25
В Италии ищут россиянина, который оскорблял украинцев и опозорился. Его ждет депортация (видео) Коллаж РБК-Украина: В Италии ищут россиянина, который оскорблял украинцев и опозорился
Автор: Светлана Мащенко

В итальянском Милане молодой россиянин подошел к людям, которые принимали участие в акции "Україна понад усе", опрокинул урну, в которую собирались деньги на ВСУ и помощь беженцам, и сразу же быстро убежал.

Смотрите видео с инцидентом в материале Styler ниже.

На видео видно, что парень крадется к людям, которые стоят с флагами и выкрикивают лозунги. Затем он резко подбегает, сбивает ногой ящик сбора денег и убегает.

Интересно, что в процессе своей выходки он потоптался по портрету Путина, который лежал перед ящиком, разрисованный красной краской.

Теперь неадеквата разыскивают. Известно, что инцидент произошел в Милане. А "герой" опубликовал видео под ником @lucky.ba3tard. Все аккаунты он уже поудалял, а в комментариях шутят, что он "до сих пор где-то бежит".

"Распространяем, репостим, идентифицируем выбл**ка, чтобы инициировать процесс депортации!" - подписаны кадры.

Видео можно увидеть в конце публикации.

В сети ему обещают ту же судьбу, что и блогерше Юлии Прохоровой, которую уже выперли из Австрии.

В Италии ищут россиянина, который оскорблял украинцев и опозорился. Его ждет депортация (видео)

Подписчики шутят, что такой, мол смелый, а сбежал слишком быстро:

  • Такий сміливий хлопець, нащо він так швидко втік
  • Це Мілан. С*ка, побачу, плюну в морду лиця, заржу, як кобила і теж втечу
  • Кац**чик то насрал и побежал. Как типично. Его еще пиз*ить не начали, а уже побежал.

Напомним, что Министры стран Европейского союза обсудят вопрос запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Это может произойти в конце августа.

"Теперь только для вас: волшебные пейзажи Мухосранска, живописный восход солнца в Зажопинске, чудеса кулинарии в Задрищенске и незабываемые ночи в Ново-@беньово", - прокомментировал эту новость председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Ранее мы писали, что российская блогерша преследовала украинок, спрашивая "Чей Херсон". Теперь она поплатилась и плачет.

Также сообщалось, что россиянка напала на украинку с малышом в Германии.

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